Destination de rêve : découvrez quel est ce village où le prix d’une maison de 100 m2 est moins cher le moins cher qu’une moto

La recherche d’un appartement s’avère actuellement difficile avec la montée en flèche du prix. Cependant, le prix d’une maison de 100 m2 dans ce village va vous surprendre. En effet, une moto coûte beaucoup plus cher. Surprenant non ! ? Voici les détails.

Le village espagnol où une maison de 100 m2 coûte moins cher qu’une moto

Alcaudete de la Jara, en Espagne, est un village magnifique et abordable. Il se trouve au sud-ouest de Madrid, la capitale du pays. En effet, une maison de 100 m2 coûte seulement 30 000 euros. Avec un simple calcul, le prix de 1 m2 est de 300 euros. Une chose est sûre, c’est beaucoup moins cher que dans les grandes villes.

Le prix moyen est d’environ 329 euros par m2. C’est-à-dire que le prix définitif d’une maison dans ce pays de rêve varie en fonction de l’état du bâtiment et de son emplacement.

La nature autour du village est magnifique. On peut observer la rivière Rio Jebalo qui traverse le village des canyons et un sentier pour les promenades à pied, à vélo et à cheval. De surcroît, la vue est également spectaculaire dans la province de Tolède. Ce village Alcaudete de la Jara est d’ailleurs qualifié comme l’un des villages les moins chers tout le continent européen pour acheter une maison.

Un cadre calme et convivial avec des monuments

Alcaudete de la Jara n’en finit pas d’éblouir les touristes et ceux qui veulent s’installer dans le village. Le paysage naturel est riche et varié. On observe par exemple des tunnels, des viaducs et des arbres. Les Via Verdes sont d’anciennes voies de train transformées en espaces de loisirs

Les visiteurs peuvent également emprunter le grand pont Amador à Alcaudete de la Jara, en Espagne. Il traverse un réservoir et est très impressionnant. Il a 11 sections, certaines en forme d’arc et d’autres paraboliques. Le viaduc est en béton et a été construit en 1962.

Le village dispose également de beaucoup d’autres sentiers naturels, parcs et beaux endroits à voir. Acheter une maison à Alcaudete de la Jara, c’est non seulement économique, mais c’est également de vivre près de la nature, loin du stress des villes et de la pollution.