Des vacances de rêves à 15 euros, un paradis sans touristes, une destination à petit prix

Vous pouvez profiter de vacances de rêves à 15 euros et dans une destination unique et incroyable. Cette destination de rêve en vous coûtera pas plus de 15 euros, vous ne serez pas déçu. Un endroit insoupçonné pour profiter de l’été sans se ruiner, ça existe !

Des vacances de rêves à 15 euros, un paradis sans touristes

Tout le monde rêve de dorer au soleil, de déguster des verres de champagnes au frais et des rosés. Profiter du son rassurant de la mer, de cet air de vacances et de la musique lointaine entraînante. Avis à toute personne qui a besoin de vacances mais qui ne peut s’absenter pendant quelques jours. Il existe une destination qui peut rivaliser avec Mykonos, à un endroit où il fait tellement bon d’y vivre.

Les « budgets serrés » ne devrait pas une raison pour continuer à entretenir la flamme. Cependant, vous pouvez réellement déguster le poisson frais et un bon verre à l’ombre d’un endroit paradisiaque. Les directions magnifiques de la Grèce vous tentent, ce petit îlot dans le Sud de la Grèce va vous faire rêver.

Une unique destination

Il s’agit réellement des vacances incroyables à 15 euros pour un plat. Vous pouvez passer des vacances incroyablement parfaites, à un prix imbattable. L’île a tout pour séduire, et vous vivrez une vie tellement sereine que vous souhaiterez y vivre plus longtemps. Le maillot n’est pas à oublier, vous aurez le temps de dévorer un repas succulent.

Pour traverser toute l’île, il vous faut faire la traversée. Vous aurez la chance de visiter Agia Sofia, Prasini Ammos et Afetka. La couleur de l’eau va vous briser le cœur et cette partie de l’île est tout simplement, ce dont on peut espérer de mieux. Le Trikeri, c’est un endroit réservé à ceux qui ont eu la chance de connaître cet endroit seulement.

Des moments précieux en or

Si vous y faîtes un saut, il y a des chances aussi que vous logerez au Monastère de la Panagia Evangelistria. Le Trikeri a une église que les pirates ont eux-mêmes été bêtise en 1825. La nourriture est excellente dans les cellules bâties pour spécialement des femmes.

Les repas sont tout simplement à couper le souffle. Un menu à 15 euros est tout simplement un véritable festin de roi.