M6 nous surprendra toujours avec les nouveautés dans Scènes de ménages. Quatorze ans maintenant que la chaîne diffuse cette mini-série cultissime. Les acteurs se sont frayés un chemin dans le cœur des spectateurs comme ce fut le cas de Frédéric Bouraly.

Des hauts et des bas

La chaîne de télévision M6 a dévoilé sa mini-série pour la première fois en 2009. Scènes de ménages raconte le quotidien de trois couples différents, auxquels il nous serait facile de nous reconnaître. Les téléspectateurs sont conquis par la simplicité et le comique de la série.

Légère et sans superficialité, ils ne manquent jamais un rendez-vous avec M6 pour la diffusion d’une nouvelle saison. L’attachement envers les personnages est de plus en plus évident et il semble difficile de s’en détacher. Le choc fut ressenti au décès de Marion Game, aka Huguette, la fameuse partenaire de Raymond.

Des acteurs et actrices qu’on apprécie en silence

Scènes de ménages est devenu culte à cause de ses similarités avec la vie quotidienne. Que ce soit les situations drôles, embarrassantes ou encore énervantes, on s’y reconnaît quelques parts. Il faut aussi admettre que la bonne entente entre les acteurs y est pour beaucoup. Le côté familial se fait ressentir à chaque épisode.

Bien que la série ait connu une période triste avec le décès de Marion Game, M6 a annoncé que Raymond va continuer à jouer dans la série. D’ailleurs, il aura droit à un tout nouvel acolyte mais sans plus d’informations. Mais il n’est pas le seul qui va voir sa vie chambouler dans la série. Un autre personnage va voir sa vie se chambouler.

Des nouveautés dans Scènes de ménages : Frédéric Bouraly alias José bientôt en prison ?

Frédéric Bouraly incarne José dans la série. Un ancien employé, il a décidé de se présenter aux élections pour être maire de sa commune. Soutenu par sa femme, cet amoureux du foot s’est lancé dans la politique depuis peu, dans la saison 8. Sous les conseils de Liliane, son épouse, José devient maire de sa commune et propose à sa femme d’être son attachée culturelle.

Dans la dernière saison, il remporte une nouvelle victoire mais a d’énormes problèmes juridiques. Il a remporté les élections face à Brigitte avec une victoire écrasante de 98%. Un score qui suscite l’admiration, mais qui ne laisse pas Monsieur Leverrier de marbre.