Des chefs cuisiniers passent aux aveux sur les plats à éviter au restaurant

Lorsqu’on entre dans un restaurant, on se retrouve face à une belle panoplie de choix concernant les menus à commander. Mais selon les chefs cuisiniers, il convient de faire l’impasse sur certains plats. En voici quelques-uns !

Ces plats à éviter comme la peste au restaurant

Si vous mettez les pieds dans un restaurant, il convient d’éviter de commander des salades au risque d’être déçu. En effet, les salades servies dans ces établissements n’ont pas toujours bon goût. Si vous êtes adeptes de ce type de plat, il est préférable de le réaliser soi-même à la maison avec une belle sauce vinaigrette adaptée à vos envies ! De plus, les cuisiniers des restaurants vous proposeront généralement des salades avec un minimum d’ingrédients.

D’autre part, les plats du jour sont également à bannir car les produits utilisés pour la préparation ne sont pas toujours frais. Il arrive que le chef se serve des restes de la veille par exemple pour éviter les gaspillages. A ce propos, Gordon Ramsay, l’as des fourneaux, préconise de ne jamais commander de la soupe lorsque celle-ci figure dans le menu du jour.

Bien choisir le restaurant !

Toujours selon notre expert, il est préférable d’éviter de commander du poisson un lundi car les commandes pour ce type de produits ont généralement lieu à la fin de la semaine, soit le jeudi. En consommant un plat à base de poisson un lundi, vous courez le risque de manger un plat non frais. Par ailleurs, la commande de steak house est également déconseillée. Il en va de même pour les burgers qualifiés de “gastronomiques”.

En effet, les cuisiniers ont tendance à y ajouter de la truffe ou du foie gras. C’est pourquoi, un burger vendu à 25 euros revient à escroquer le consommateur. Il est préférable de miser sur les burgers américains classiques et peu onéreux. Et pour accompagner le tout, les spécialistes suggèrent une bouteille de vin servie directement par le serveur à la place du verre. On ne sait jamais ce que le verre peut contenir. A bon entendeur…