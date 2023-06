Denis Brogniart, révélation sur le gros salaire de l’emblématique animateur de TF1

Denis Brogniart fait de révélations sur le gros salaire qu’il touche. Il s’en vante même lors de ses interviews. Vous vous demandez combien touche le présentateur de Koh Lanta ? Les détails dans quelques lignes ci-dessous.

La finale de Koh-Lanta : le feu sacré

Après une saison pleine de rebondissements, l’émission Koh-Lanta : le feu sacré touche presque à sa fin. À titre de rappel, Julie a perdu lors de l’épreuve d’orientation. Son élimination permet donc à Nicolas, Tania et Frédéric d’accéder à l’épreuve ultime. En effet, ces trois aventuriers vont s’affronter pour la mythique épreuve des poteaux.

Pour connaître le nom du vainqueur de cette saison 2023, les téléspectateurs pourraient le suivre en direct sur TF1. C’est toujours Denis Brogniart qui sera à l’animation. D’ailleurs, il n’est pas à sa première présentation.

Denis Brogniart, révélation sur le gros salaire de l’animateur

Cela fait 20 ans que Denis Brogniart est aux commandes de Koh-Lanta. Son nom est donc devenu indissociable à ce jeu de survie de TF1. Par ailleurs, il a plus d’une corde à son arc. L’animateur phare assure également la présentation de quelques émissions. Notamment de Ninja Warrior et Automoto. De plus, il est à la fois, animateur, journaliste et égérie.

Justement, le cas de Denis Brogniart interroge plus d’un, surtout à propos de son salaire. Lors d’une émission de TPMP le 5 février 2022, Matthieu Delormeau a souhaité lever le mystère. Le chroniqueur a révélé que l’animateur phare de TF1 touchait 35 000 euros par émission de Ninja Warrior.

De son côté, Denis Brogniart a tenu à éclaircir ce point lors d’une interview avec Téléstar. Il a, à sa façon, contredit la révélation de l’ancien animateur de NRJ 12. « J’aimerais bien gagner 35 000 euros par émission sur Ninja Warrior. S’il peut me décrocher ce montant, j’embauche immédiatement Matthieu Delormeau comme agent », a-t-il rétorqué.

Denis Brogniart remet les pendules à l’heure

Denis Brogniart a souligné que Matthieu Delormeau s’est complètement trompé. Cependant, il s’est abstenu à révéler le montant de son salaire. Par contre, il a annoncé qu’il n’est pas payé en salaire, mais en cachet.

C’est ce qu’il a également informé lors d’un entretien avec les journalistes du Parisien en décembre 2021. Dans sa confidence, l’animateur de Koh-Lanta a confirmé qu’il gagne très bien sa vie. « J’ai beaucoup de chance. C’est un honneur de pouvoir être considéré comme une égérie pour des marques. Je n’en ai pas honte », a-t-il conclu.