Démission de Samuel Étienne de Franceinfo, triste nouvelle pour ses fans

publicité

L’annonce soudaine de la démission de Samuel Étienne de Franceinfo a chamboulé ses fans. L’animateur aurait pris cette décision dans le plus grand secret et a déposé sa demande il y a déjà semaines. Ainsi, si certains cherchent à négocier leur contrat pour rester, il fait partie de ceux qui optent pour de nouvelles aventures.

Démission de Samuel Étienne de Franceinfo

publicité

Apparemment, la démission de Samuel Étienne est une décision bien réfléchie qu’il a prise par lui-même. Après 6 ans sur Franceinfo, il aurait décidé de partir pour de nouvelles aventures. L’animateur souhaiterait retrouver un rythme de vie un peu plus conventionnel. En effet, à cause de son émission « la matinale », il commence le travail très tôt et prend l’antenne entre 6h et 8h30.

Pourtant entre ses émissions sur la plateforme Twitch et Questions pour un champion sur France, il n’a plus beaucoup de temps pour sa propre personne. Ainsi, il veut sans doute prendre du recul. C’est pourquoi il a décidé de mettre fin à sa collaboration avec Franceinfo. Dans quelques jours, il ne sera donc plus le visage de l’information pour la chaîne. Pour le moment, la direction de Franceinfo n’aurait pas encore trouvé son ou sa remplaçante. Cependant, il ne s’agit pas du seul départ que doit gérer la direction en interne car Marc Fauvbelle part également. Or, il venait d’être nommé directeur de l’information sur France Inter.

Qu’en est-il de « Questions pour un champion » ?

Bien que Samuel Étienne ait décidé de quitter les infos, cela ne signifie pas qu’il quitte la télévision. D’ailleurs, il prend un grand plaisir à animer l’émission « Questions pour un champion ». En tout cas, c’est ce qu’il a avoué l’année dernière sur TV Magazine. Selon ses propres mots : « Animer Questions pour un champion est juste un bonheur ». Même s’il lui a fallu du temps pour s’y faire, il a fini par s’adapter à son nouveau poste.

publicité

Apparemment, si cela ne dépendait que de lui, il n’abandonnerait jamais ce jeu. Ainsi, si jamais Samuel Étienne quitte le programme, ce ne sera pas sa décision mais celle de la direction.