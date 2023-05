Selon un palmarès réalisé le 9 mai, et publié vendredi dernier par Le Parisien, la différence de prix entre les différents réseaux de distributeurs peut aller jusqu’à 29 centimes par litre. Pour maximiser vos économies, découvrez où trouver l’essence la moins chère parmi Leclerc, Carrefour, Intermarché ou Système U !

CLCV dénonce des marges « excessives » !

Et comme il fallait s’y attendre, ce sont les grands distributeurs pétroliers de l’acabit de Shell ou encore de BP qui se distinguent par leurs prix élevés.

Pour vous donner une petite idée du tarif appliqué, le diesel est vendu à 1,86 euro le litre en ville chez Shell. Il atteint jusqu’à 1,89 euro sur autoroutes chez BP. En ce qui concerne le SP95, Shell facture jusqu’à 2,05 euros par litre.

Ce mercredi même, l’association de consommateurs CLCV a vivement critiqué les marges jugées « excessives » des distributeurs. Elle a même réclamé une diminution de 10 centimes par litre.

Heureusement que les automobilistes peuvent compter sur les enseignes de grande distribution qui proposent de l’essence à prix cassé comme c’est d’ailleurs le cas de Casino qui remet ce week-end son opération carburant à 1€ le litre. Et il n’est pas encore trop tard pour en profiter !

Les grandes enseignes de distribution utilisent cette stratégie commerciale afin d’inciter davantage de clients à fréquenter leurs magasins. La différence de prix des carburants est souvent offerte sous forme de bon d’achat, à utiliser exclusivement dans les magasins participants.

Leclerc offre le diesel au prix le plus bas, soit 1,61€ en ville et 1,74€ sur autoroutes. Intermarché, quant à lui, le propose à 1,64€ en ville et à 1,71€ sur autoroutes, soit une différence de 3 centimes de moins que Leclerc.

Leclerc et Intermarché se distinguent en proposant les prix les plus bas pour le SP 95, avec respectivement 1,77€ en ville chez Leclerc et 1,75€ sur autoroutes chez Intermarché.

Système U vient juste après, avec un litre de diesel à 1,62€ et de SP95 à 1,78€ en ville. Carrefour affiche des prix légèrement plus élevés, avec une différence d’environ 5 centimes par litre.

Les stations low-cost de TotalEnergies Access proposent des tarifs intéressants. Selon Le Parisien, ces stations affichent des prix seulement 2 centimes plus élevés par rapport à ceux des stations Leclerc.