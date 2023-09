Découvrez la meilleure purée en supermarché selon l’application Yuka, un vrai délice pour moins de 3 euros

L’application Yuka a désigné la meilleure purée en supermarché lors d’une récente enquête. D’ailleurs, il est accessible à moins de 3 euros. Découvrez dans les prochaines lignes les détails.

L’histoire de la purée

La purée a vu le jour dans les années 60. L’idée venait à cette époque d’un ingénieur canadien qui a fait des expériences en transformant des flocons en purée instantanée. Depuis, son invention a vite fait le tour et a connu d’énormes succès.

D’ailleurs, tel est toujours le cas de nos jours. Cependant, quand on ne dispose pas de temps pour la préparer à la maison, les meilleures alternatives sont les purées instantanées en vente dans les supermarchés. En effet, elle fait gagner un temps précieux pour un repas succulent et préparée en seulement quelques minutes.

Par ailleurs, les produits sur le marché ne se valent pas. À la suite d’une enquête, une fait exception. De plus, elle est vendue pour moins de 3 euros.

La meilleure purée en supermarché

Pour élire la meilleure purée, les enquêteurs se sont basés sur les données de l’application Yuka. Pour mémoire, cette plateforme offre des informations sur des produits en vente dans les supermarchés et leurs impacts sur la santé. Ainsi, elle a classé la meilleure purée de Nutriscore A.

Celle qui sort du lot est donc la Purée de Pommes de Terre Nature d’Auchan Bio. En effet, elle est la mieux notée de 100/100 sur l’application parce qu’elle contient 99,9 % de pommes de terre. Ce produit est accessible pour 2,44 euros.

Des compositions saines

L’application Yuka a élu la meilleure purée industrielle. Elle offre aux consommateurs une option plus saine par rapport à d’autres produits industriels chargés d’additifs. D’ailleurs, elle contient uniquement du romarin en tant qu’antioxydant naturel.

Donc, elle est certifiée bio et ne contient que des traces de lait. Elle est riche en fibres et en protéines, avec des quantités minimales de graisses saturées, de sel et de sucre. Malgré les contraintes économiques actuelles, cette purée offre une option abordable pour manger sainement. Elle répond aux attentes des consommateurs qui recherchent des produits sains, mais au prix plus bas.