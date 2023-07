Déconjugalisation de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH), une excellente nouvelle pour certains

publicité

La déconjugalisation de l’Allocation aux adultes handicapés est une annonce très attendue par les bénéficiaires. Après des années d’impuissance et de dépendance, ce changement majeur, prévu pour octobre prochain, suscite une grande excitation. En effet, comprendre les implications de cette réforme est essentiel pour saisir l’importance de cette mesure.

Qu’est-ce que l’AAH ?

publicité

L‘AAH, acronyme pour Allocation aux adultes handicapés, est une prestation sociale visant à soutenir les personnes en situation de handicap. En effet, son objectif principal est de fournir aux bénéficiaires des ressources minimales pour faire face à leurs besoins spécifiques et favoriser leur autonomie. Son montant varie d’un bénéficiaire à l’autre, en fonction de leur situation personnelle et du degré de leur handicap. D’ailleurs, il existe des critères précis pour évaluer l’éligibilité à cette allocation.

La réforme qui va être appliquée signifie que les revenus du conjoint ne seront plus pris en compte pour déterminer le montant des aides de l’AAH. Ainsi, les bénéficiaires gagneront une allocation plus adaptée à leurs besoins spécifiques, indépendamment des revenus de leur conjoint. Cette décision vise à garantir une plus grande équité dans l’attribution de l’AAH. En même temps, elle permet de réduire la dépendance financière des personnes en situation de handicap.

La déconjugalisation de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH)

Pendant l’été dernier, une mesure historique a été votée par l’Assemblée nationale, c’est la déconjugalisation des revenus pour les bénéficiaires de l’AAH. À partir du 1er octobre prochain, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) réévaluera les calculs et ajustera les versements en conséquence. D’après les estimations, environ 120 000 personnes en situation de handicap vivant en couple pourront s’estimer heureux. Cela engendrera une augmentation moyenne de 350 euros mensuels pour ces allocataires. De plus, grâce à cette réforme, certains individus qui étaient auparavant exclus de l’AAH en raison des revenus élevés de leur conjoint pourront désormais en bénéficier.

publicité

Les objectifs de ce changement sont clairs, c’est de favoriser l’autonomie des bénéficiaires de l’AAH. Dès le mois d’octobre, les ajustements s’appliqueront automatiquement. Malgré quelques exceptions, la majorité des bénéficiaires attendent avec impatience la déconjugalisation de l’AAH.