Déclaration d’impôts : ces changements au niveau du fisc vont tout chambouler en 2023 ! 

Cette année, la déclaration d’impôts fera l’objet de quelques changements. De quoi chambouler les habitudes des contribuables !

Chaque année, les contribuables sont soumis à l’obligation déclarative de leurs revenus. Pour 2023, il faudra se plier à de nouvelles règles fiscales. Quelles sont-elles ? Le point à travers cet article !

Par souci d’équité, le fisc a décidé de miser sur une technique neutre en vue de respecter l’égalité de genre. Ainsi, l’ordre de remplissage des formulaires de déclaration ne dépendra plus du genre du contribuable mais de son âge. Par conséquent, les plus âgés devront compléter la colonne située sur la gauche. Un nouveau dispositif qui va s’appliquer cette année à plusieurs millions de français.

D”autre part, les dates limites ont également fait l’objet de modification. Les contribuables ayant opté pour la version manuscrite devront remettre le formulaire avant la fin de ce mis de juin. Ce délai est en revanche fixé au 15 juillet pour les déclarations simplifiées. Si vous exercez un métier indépendant, il faudra procéder à la déclaration avant le 18 octobre 2023.

Les exonérations à connaître

Les contribuables qui complètent 100 à 200 heures d’heures supplémentaires peuvent profiter d’une exonération d’impôts. Selon un communiqué officiel, les retraités ayant compléter une carrière médicale depuis le mois de juillet dernier ont droit à une imposition divisée suivant un taux de 33%. Du reste, les revenus n’excédant pas 6 450 euros par an, provenant d’activités en lien avec le sport et la culture sont également soumis à un taux réduit.

Notons qu’au cours de l’an passé, le SPF a comptabilisé plus de 260 000 déclarations sur papier. Ce qui correspond à une réduction de 16% en comparaison avec l’an passé. Les contribuables sont invités à procéder au plus vite possible à la déclaration de leurs revenus. En cas de non-réception du formulaire papier, il est conseillé de joindre le SPF Finances.