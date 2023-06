Décision radicale de Valérie Karsenti, l’actrice qui incarne Liliane dans Scènes de ménages

Apparemment, Valérie Karsenti, l’actrice qui incarne Liliane dans Scènes de ménages aurait pris une décision radicale concernant la série. Elle aurait pensé à quitter le show depuis plusieurs années malgré son statut d’icône. Cependant, avant d’explorer ses projets futurs, elle a été confrontée au décès de Marion Game, une actrice emblématique de la série. En apprenant cette nouvelle, Valérie Karsenti aurait vécu un moment très difficile.

Terrible nouvelle en plein tournage, le monde sous le choc

Depuis 2009, la série Scènes de ménages a rencontré un immense succès sur M6. En effet, les aventures de ses personnages ne cessent de captiver les téléspectateurs. Malheureusement, il y a peu de temps, la perte de Marion Game a laissé un grand vide dans la série. Décédée le 23 mars dernier, son absence se fait aujourd’hui de plus en plus sentir.

Malgré les nouveaux arrivants, il semble que Marion Game soit irremplaçable. Tout le monde est effectivement conscient de l’importance du couple iconique formé par Raymond et Huguette. Ainsi, la triste nouvelle de son décès à l’âge de 84 ans a profondément touché les fans de Scènes de ménages. Ces derniers appréciaient beaucoup son interprétation. Pour Valérie Karsenti en particulier, alias Liliane, elle avait appris la mauvaise nouvelle lors de son tournage sur scène et cela l’a profondément touchée. Pourtant, malgré la situation et même avec la tristesse, les acteurs devaient terminer la série.

Décision radicale de Valérie Karsenti

Apparemment, Valérie Karsenti avait déjà envisagé à plusieurs reprises de mettre fin à son rôle et entreprendre d’autres projets. Effectivement, lors d’une interview accordée à Buzz TV du Figaro, elle a admis qu’elle avait atteint ses limites. Cependant, la production de la série a toujours été compréhensive, cherchant à offrir les meilleures conditions de travail aux acteurs. Ainsi, au lieu de quitter le tournage, elle a juste réduit ses jours de travail.

Grâce à cette décision, elle peut aujourd’hui se concentrer sur d’autres projets. En effet, il est important pour elle de ne pas se limiter à Scènes de ménages. Heureuse de pouvoir s’épanouir dans son domaine, la comédienne a également livré son passé au théâtre durant son interview. En tout cas, grâce l’intelligence de la production de « Scènes de Ménage », pour le moment, elle a reporté son départ. Ses fans n’ont donc pas à s’inquiéter.