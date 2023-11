Débrancher les appareils qui consomment pour faire des économies d’énergie

Avec ce temps où l’inflation est toujours présente, il est temps de faire des économies d’énergie. Beaucoup peuvent oublier que le simple geste de débrancher les appareils après leur utilisation est l’un des moyens pour y parvenir. Dans cet article, vous avons établi une liste des appareils qui consomment le plus chez vous. À présent, vous savez quoi faire.

Faire des économies d’énergie, un geste important pour ne pas se ruiner

Faire des économies d’énergie est vraiment important surtout en ce temps où les factures continuent de flamber. Rien que pour mois de novembre, le prix du kWh passe de 0,093 euro à 0,098 euro en un mois pour « l’eau chaude et cuisson ». Quant au chauffage, il est de 0,120 euro/kWh contre 0,116 euro/kWh il y a un mois. Vu cette situation, pourquoi ne pas trouver des moyens de réduire les dépenses ?

Surtout qu’en hiver, tout le monde est contraint de se réchauffer pour se protéger du froid en allumant le chauffage. Mais là encore, il faut s’attendre à une hausse de la facture. Certains ménages ont donc décidé d’attendre encore quelques semaines pour l’utiliser. Puisque 7 Français sur 10 ont connu une hausse de leur facture, tous les moyens sont bons pour réduire la consommation.

Dans ce sens, comment faire des économies d’énergie ? Le geste le plus simple est de débrancher les appareils en veille. Sachez qu’ils consomment beaucoup même s’ils ne fonctionnent pas. Selon une étude d’Engie, les appareils en veille peuvent coûter jusqu’à 86 euros en moyenne.

Voici la liste des appareils à débrancher

Ce geste simple permet de faire des économies d’énergie. Ce conseil est valable pour les appareils électriques et électroniques. Le premier à débrancher lorsqu’il est en veille est la machine à laver. Si elle ne fonctionne pas, elle est capable de consommer 51 kWh par an. Ce qui environ 6 euros par an.

Puis, dans la liste, on retrouve également les chargeurs. Le fait de les laisser sur secteur fait consommer beaucoup d’énergie. Tout comme les téléphones, les batteries et l’ordinateur. Ensuite, il faut débrancher les postes téléviseurs, les consoles, les imprimantes, les sèche-cheveux, les micro-ondes et les cafetières inutilisés.

Pour finir, il est également conseillé d’éteindre la lumière dans une pièce vide. Certes ces gestes sont simples, mais permettent de faire des économies d’énergie.