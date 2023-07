Débrancher les appareils électriques durant la canicule pour avoir plus d’air frais à la maison

Durant la canicule, il est conseillé de débrancher les appareils électriques car ils produisent de la chaleur et peuvent alourdir davantage l’atmosphère. Ainsi, cette astuce peut être très bénéfique en période estivale pour avoir plus de fraîcheur à la maison.

Pourquoi débrancher les appareils électriques durant la canicule ?

La température peut atteindre des sommets dans la maison lors des canicules et engendrer de l’inconfort, voire même devenir insupportable. Si les climatiseurs offrent une solution, d’autres astuces sont utiles pour ceux qui n’en possèdent pas. Ainsi, le premier geste est de fermer les fenêtres et volets pour empêcher la chaleur d’entrer. En outre, il faudrait débrancher certains appareils électriques pour contrer la montée de température. D’ailleurs, dans les pièces plus petites, comme les chambres, les appareils électriques ont un impact significatif sur la chaleur ambiante.

Pour la cuisine en particulier, l’effet du four et des plaques de cuisson en cuisine sont déjà très connus. Cependant, il est essentiel de savoir que la télévision et l’ordinateur produisent également beaucoup de chaleur. Ainsi, plus ces appareils restent allumés longtemps, plus ils chauffent et provoquent une augmentation de la température de la pièce. C’est pourquoi il est préférable de les déplacer ou de les éteindre.

Prendre soin de l’électroménager pour atténuer l’impact de la chaleur

Certains appareils, comme le réfrigérateur, ne peuvent pas être débranchés, mais leur entretien peut contribuer à éviter la surchauffe. De ce fait, il est impératif de nettoyer régulièrement la grille d’aération pour qu’elle remplisse correctement sa fonction. Par ailleurs, il ne faut surtout pas oublier de dégivrer le congélateur pour assurer le bon fonctionnement de l’appareil.

Pour ce qui est du lave-linge et du lave-vaisselle, ce sont également des sources de chaleur à prendre en compte. Durant les canicules, il serait judicieux de ne les utiliser que durant la nuit. En plus d’être plus avantageux en termes de tarifs, cette astuce permet de limiter la montée de température dans le logement. Avec ces simples conseils, vous pourrez donc améliorer l’atmosphère de votre demeure sans dépenser une fortune. A la portée de tout le monde, ils peuvent être d’une grande aide pour certains.