date-de-versement-des-aides-sociales-et-des-pensions-de-retraite-en-ce-novembre-2023

Le versement des aides sociales offertes par le gouvernement français est effectué à différentes dates selon l’organisme qui le partage. De plus, les bénéficiaires doivent prendre en compte le délai entre le jour du virement et le jour du versement. Voici les détails.

Les versements des bourses étudiantes, des allocations sociales ainsi que des indemnités chômage et autres subventions sont versées à un moment précis. Toutefois, suite aux délais des virements, il faut patienter au moins deux jours pour que les montants soient transférés sur son compte. Ainsi, la Caisse d’allocation familiale ne dépose les aides aux banques qu’à partir du 5 de chaque mois. En revanche, si le 5 tombe un samedi ou un dimanche alors le versement ne s’effectuera que le lundi après.

Selon la CAF, les mandataires de ces allocations ne recevront leurs crédits qu’à partir du 9 novembre. Différents soutiens sont proposés par la Caisse d’Allocation familiale. En particulier pour le logement tel que l’aide personnalisé au logement, l’aide de logement sociale et l’aide au logement familiale. Il existe également d’autres aides sociales et financières telles que l’allocation aux adultes handicapés, la prime d’activité, le revenu de solidarité active.

Il y a aussi des aides pour la petite enfance et la garde d’enfants telles que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’allocation familiale ainsi que le complément familial. En outre, il y a l’allocation de rentrée scolaire, la pension alimentaire et l’allocation de soutien familial. Et pour terminer les aides à la naissance la PAJE et la prime d’adoption.

Tout savoir sur le versement des pensions de retraite

En temps normal, la pension de retraite est virée sur chaque compte à partir du 9 de chaque mois. Alors que les aides pour les anciens salariés du secteur privé comme l’Agirc-Arrco seront versées dès le jeudi 2 novembre. Récemment, les bénéficiaires ont appris une bonne nouvelle, car une revalorisation de 4,9 % vient d’être rajoutée pour ce mois-ci.

En ce qui concerne les soutiens financiers chômage de Pôle emploi, l’allocataire est obligé d’effectuer une mise à jour de sa situation professionnelle chaque mois. De plus, la date de versement des aides dépend de cette intervention. Selon Pôle emploi, le paiement mensuel est communiqué à la banque dans un temps maximum de 5 jours ouvrés. Tandis que pour les bourses étudiantes reparties sur 10 mensualités, le versement se fera à partir du lundi 6 novembre.