Dangereuse technique de cambriolage, ce qu’il faut savoir pour s’en protéger

Toujours en quête de nouveauté, les malfaiteurs ont mis en place cette dangereuse technique de cambriolage. Durant les derniers mois, la police a dû se rendre à l’évidence. Les cambrioleurs ont réussi à mettre en place une nouvelle méthode pour connaître l’occupation d’une maison.

Dangereuse technique de cambriolage

Le meilleur moyen de se protéger est de connaître le mode opératoire des cambrioleurs. Effrayée par les nouvelles lubies de ces derniers, la police a décidé de révéler au grand jour leur mode de fonctionnement. Les cambrioleurs ont besoin de plusieurs informations avant de passer à la casse.

D’abord, ils ciblent la maison, puis ils observent les allées et venues dans cette dernière. Cela leur permettra de savoir quand elle est inoccupée afin de mettre en place leur plan. La seule technique afin de les éviter est de renforcer la sécurité. C’est en Belgique que les autorités et les habitants de la commune de Meise ont fait une effrayante découverte.

La technique de la bande adhésive noire

Les autorités dans le Brabant flamand ainsi que les habitants de la commune ont fait des découvertes assez inquiétantes. Ils ont découvert une bande adhésive noire sur la sonnette de porte. Ils ont également fait cette découverte dans les communes de Kapelle-op-den-Bos ainsi que dans le Meise.

Ce que la police pensait être une farce était en fait une technique bien ficelée pour savoir si une maison était occupée ou non. Les cambrioleurs vont coller une bande adhésive noire sur la sonnette afin que cette dernière maintienne la sonnette enfoncée. Un son continu se fait entendre donc s’il y a une personne à l’intérieur de la maison, elle sortira forcément pour interrompre le bruit énervant.

La première méthode et la plus fiable est le fait de s’installer un système de sécurité. Même si cette technique est plus coûteuse, elle demeure la plus sûre pour votre domicile. Vous pouvez l’installer et recevoir des alertes en continu et à distance pour vous assurer que votre maison est bien protégée.

Il n’y a pas de prix pour la sécurité et si vous êtes souvent absent, le système de sécurité reste le plus sûr pour se protéger.