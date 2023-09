Cyril Hanouna condamné, la tenue de Kelly Vedovelli lui coûte très cher, jusqu’à 200 000 euros d’amende

Cyril Hanouna est condamné par l’ARCOM. Le patron de TPMP écope d’une lourde amende de 200 000 euros pour une raison surprenante. Une note très salée à cause de la tenue de Kelly Vedovelli. Les détails dans les lignes suivantes.

Cyril Hanouna condamné

La saison de Touche pas à mon poste s’est terminée de 22 juin 2023. Pour cette dernière émission, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont voulu marquer l’évènement avec une note festive. Donc, la bande a revisité les moments forts de l’année. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu. Cette fois encore, une mauvaise nouvelle fait de l’ombre à l’émission.

Le trublion de C8 est la cible de l’ARCOM. Cette police de la télévision lui a infligé une amende de 200 000 euros. Et pour cause ? Il aurait fait une publicité clandestine. En effet, cette autorité a dénoncé plusieurs marques qui font de la publicité déguisée. Cela concerne les baskets de marque, les pulls avec des logos, et les broches siglées. En effet, il s’agit d’une des sujets de discussion sur le plateau de TPMP.

Touche pas à mon poste et 6 à 7 dans le viseur de l’ARCOM

L’ARCOM a pointé du doigt le fait que les chroniqueurs et leur patron ont exposé de manière intentionnelle des marques. En effet, à savoir que cette pratique est punie par la loi. Après récidive, et afin de respecter la règle sur la publicité clandestine, l’autorité de régulation de l’audiovisuel a condamné Cyril Hanouna de 200 000 euros d’amende.

Ainsi, cette lourde peine se divise en deux. Les 120 000 euros concernent un épisode de 6 à 7 et Touche pas à mon poste qui sont diffusés en novembre dernier. La police de l’audiovisuel a dénoncé que Baba a porté une veste avec un logo d’une marque sur la manche.

Ensuite, le père de Lino et Bianca a porté des baskets issues d’une collaboration entre deux marques. Apparemment, les logos sont apparus une soixantaine de fois.

Qu’en est-il des 80 000 euros ?

En ce qui concerne les 80 000 euros restants, l’amende s’adresse à une autre édition de Touche pas à mon poste. Cette fois, c’est en rapport avec Kelly Vedovelli. La chroniqueuse a porté une broche de la marque Dior. Ce n’est pas tout, l’ARCOM a confié que Cyril Hanouna est condamné, car il a attiré l’attention sur cette broche. « C’est très sérieux, c’est très chic, c’est de très bon goût », a-t-il affirmé.

Cependant, un autre chroniqueur a été également ciblé. Guillaume Genton a quant à lui porter un pull de la marque Adidas dans une édition de TPMP. Au final, ces publicités clandestines ont valu une lourde amende financière pour leur patron.