Récemment, la critique de Julien Cohen vis-à-vis de la prise en charge des séniors en EHPAD a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Exprimant sa colère, son coup de gueule n’a pas laissé les internautes indifférents.

Critique de Julien Cohen vis-à-vis de la prise en charge des séniors en EHPAD

Connu pour son franc-parler, Julien Cohen quitte l’émission Affaire conclue après de nombreuses années de participation. Le 19 juillet 2023, sur son compte Instagram, il a exprimé sa vive colère concernant la prise en charge des seniors en EHPAD. En effet, le célèbre acheteur estime que ceux qui laissent leurs parents en EHPAD sont de grands imbéciles. De ce fait, il encourage les familles à les garder à domicile pour plus de visites et de sociabilité. Selon lui, s’occuper de ses parents n’est pas plus difficile que de s’occuper de jeunes enfants.

Par ailleurs, Julien Cohen souligne l’importance de prendre soin de ses aînés qui représentent son passé et son histoire. Toutefois, son discours suscite des critiques sur les réseaux sociaux, qualifié de culpabilisant et choquant par certains internautes. Face à la polémique, il précise que son message s’applique à tous, sauf en cas de force majeure, comme une maladie telle que l’Alzheimer.

Réactions controversées, la défense et les précisions de Julien Cohen

Suite à la réaction vive des internautes, Julien Cohen tient à apporter des précisions sur son message. Il souligne que certaines phrases et l’intro sont omises. En outre, il précise qu’il comprend tout à fait les situations difficiles. Comme par exemple, il y a les passés douloureux qui peuvent rendre difficile de s’occuper de ses parents à domicile. Toutefois, il est toujours mieux de donner aux seniors une belle fin malgré tout cela. Pour Julien Cohen, ils méritent vraiment le meilleur car ils sont comme des livres ouverts et peuvent apprendre des choses à la génération suivante.

Néanmoins, il persiste à penser que pour ceux qui ont les moyens, il est déplorable d’envoyer ses parents en EHPAD. En tout cas, sa position continue de susciter des débats animés sur les réseaux sociaux. Cela met en lumière la complexité de la prise en charge des seniors et la nécessité d’aborder ce sujet avec sensibilité et compassion.