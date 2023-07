Coup dur pour Florent Pagny, le chanteur annonce une mauvaise nouvelle les yeux en larmes

publicité

Coup dur pour Florent Pagny. Outre son état de santé qui préoccupe les fans depuis presque deux ans, voilà qu’il fait une autre annonce. La nouvelle qu’il vient de révéler va décevoir ses fans.

Les dernières années ont été difficiles pour Florent Pagny. Après l’annonce de son cancer du poumon en janvier 2022, voilà qu’il se retrouve sur le feu des projecteurs pour une triste nouvelle. Un an après son traitement qui s’est avéré concluant, ce n’est nullement le cas au final. En effet, il y a quelques mois, le chanteur a annoncé qu’il a fait une rechute. Cette nouvelle lui a plombé le moral. C’est un véritable coup dur pour Florent Pagny alors qu’il croyait fermement qu’il est sorti d’affaire.

« Il y a eu un ganglion qui s’est mis à fixer. J’ai suivi mon traitement contre le cancer et ça a marché. Donc, je vivais normalement. J’allais mieux. J’ai joué avec le feu, je me suis brûlé (…) », a-t-il tristement indiqué. La rechute a eu lieu à la suite de sa décision d’arrêter son traitement à base d’immunothérapie. Il a d’ailleurs reconnu sa responsabilité dans l’histoire. Ainsi, il va maintenant suivre son traitement à la lettre. Aux dernières nouvelles, cela fonctionne. Le coach de The Voice va de mieux en mieux.

« Le PET-scan est bon, ça ouvre des perspectives, je suis sur la bonne route (…) On a réussi à éloigner le cancer », a-t-il confié au micro de RTL. Donc, il fait en sorte de se rétablir au plus vite pour retrouver son public sur scène.

Florent Pagny n’a qu’une seule hâte : revenir sur scène. En effet, il ne souhaite pas décevoir ses fans encore une fois comme le jour où il a décidé de reporter sa tournée de 2022 en raison de son cancer. C’est donc chose faite le vendredi 30 juin. L’époux d’Azucena est monté sur scène à l’occasion du festival de Nîmes.

Sur scène, il a été très ému qu’il n’ait pas manqué de partager ses émotions avec ses abonnés virtuels. Sur Instagram, le père d’Inca et Aël a remercié les fans qui ont toujours été présents pour lui. Surtout au cours de ces dernières années.

Par ailleurs, il a également annoncé une mauvaise nouvelle. Il s’est excusé de ne pas pouvoir être présent après le concert. « Sur la dernière tournée, j’avais instauré une troisième mi-temps. Mais les médecins m’ont dit que je pouvais chanter, mais pas faire d’excès autour », a souligné le chanteur. Par conséquent, il a demandé à son public de ne pas l’attendre. Ses musiciens ont fini la dernière chanson. Et lui ? Il est parti. De l’autre côté, ses fans ont compris sa décision.