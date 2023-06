Consommation : découvrez les pires marques de mayonnaise selon 60 Millions de consommateurs

publicité

Dans cet article, nous allons vous dévoiler les résultats d’une étude de 60 Millions de consommateurs sur les pires marques de mayonnaise. Voici un classement surprenant qui pourrait vous guider à choisir la bonne parmi tous les nombreux produits disponibles sur le marché.

Mayonnaise : un produit incontournable en cuisine

La mayonnaise peut s’accompagner de multiples plats pour rehausser le goût. Il s’agit d’une recette basique, mais qui permet d’explorer des saveurs plus variées. En effet, les ingrédients ne se limitent plus à trois ingrédients initiaux tels que l’huile, le jaune d’œuf, et de la moutarde. Désormais, on retrouve de la mayonnaise avec des épices, des herbes ou du fromage.

Par ailleurs, le choix est vaste sur le marché. De ce fait, de plus en plus de consommateurs préfèrent de la mayonnaise déjà préparée. Cependant, ce choix peut avoir de nombreux inconvénients. En effet, cette sauce onctueuse et savoureuse vendue dans les supermarchés n’est pas vraiment saine. Elle est concoctée avec des ingrédients qui s’éloignent de la recette traditionnelle. Dans ce sens, le magazine 60 Millions de consommateurs s’est penché sur la question.

Les pires marques de mayonnaise selon 60 Millions de consommateurs

Pour faire de la mayonnaise, on utilise une grosse quantité d’huile. En effet, il s’agit d’une émulsion dans un corps gras qui lui permet de monter. La mayonnaise est faite de 70 % d’huile. Les versions industrielles comprennent également du sel et du sucre. Cependant, elles présentent des risques pour la santé surtout si on les consomme en excès.

Dans ce sens, il est recommandé de manger la mayonnaise avec modération. Surtout avec les versions allégées qui ne sont qu’une illusion gustative et nutritionnelle. Le fait d’ajouter de nombreux additifs pour réduire le gras peut altérer son goût. Les fabricants ajoutent également du sel et du sucre ainsi que de nombreux conservateurs chimiques pour conserver la mayonnaise plus longtemps.

Ainsi, voici la liste des pires marques de mayonnaise selon 60 Millions de consommateurs. En bas du classement, il y a la mayonnaise fouettée Cora, la mayonnaise à la moutarde de Dijon de Carrefour Bio et la mayonnaise de Hellmann’s Real. Leur composition éloigne des compositions de la recette basique.

Opter pour le fait maison

Parmi les pires marques, on retrouve également la mayonnaise à la moutarde de Dijon légère de Monoprix et la mayonnaise allégée de Casino. Apparemment, les ingrédients ne respectent pas la simplicité initiale de la sauce.

Donc, pour une mayonnaise plus saine et beaucoup plus savoureuse, rien ne vaut le fait-maison. En effet, préparer sa sauce soi-même permet de contrôler intégralement les ingrédients utilisés. Par exemple, vous pouvez utiliser une huile riche en oméga-3 ou choisir votre marque de moutarde préférée. De surcroît, vous pouvez personnaliser la mayonnaise en ajoutant un peu de wasabi, un zeste de citron, un peu d’ail ou de basilic.