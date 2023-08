Conservation de banane, cette astuce avec du papier aluminium absolument à connaître

Cette astuce de conservation de banane marche à tous les coups. Pour ce faire, vous n’avez besoin que du papier aluminium. Découvrez dans quelques lignes qui suivent la meilleure technique pour y arriver. Cette astuce est simple, mais efficace.

Cette astuce avec du papier aluminium à savoir

Aujourd’hui, nous allons vous expliquer cette habitude de certaines personnes à emballer une banane dans une feuille de papier aluminium. Certes, il ne s’agit pas d’une nouvelle astuce.

D’ailleurs, beaucoup de gens le font pour la conservation des fruits comme la banane. Notons que contrairement aux autres fruits, la banane ne doit pas être conservée dans le réfrigérateur. De plus, elles ont tendance à mûrir trop vite lorsqu’elles sont exposées à des températures élevées.

Conservation de banane, les étapes à suivre

Heureusement qu’il existe d’autres astuces pour la conservation de banane. Cependant, avant d’y parvenir, il existe quelques étapes à respecter. Premièrement, pour conserver les bananes, il faut les placer dans un endroit sec et frais. Sachez que lorsqu’on les place dans un endroit chaud et humide, ces fruits jaunes émettent beaucoup de gaz éthylène qui accélère leur maturation.

Ensuite, il vaut mieux les séparer des autres fruits qui produisent également de gaz éthylène comme les pommes. Par ailleurs, si les fruits ne sont pas encore mûrs, les placer près des bananes leur permettrait de mûrir rapidement.

Enfin, pour ralentir la maturation des bananes, il faut envelopper les tiges dans du papier aluminium ou du film plastique. Avec cette méthode, vous capturez le gaz éthylène que les bananes émettent pendant qu’elles mûrissent. Cela empêche le gaz de se répandre dans tout le fruit. De cette manière, vous pouvez garder les bananes fraîches jusqu’à 5 jours supplémentaires.

D’autres astuces utiles

En plus des méthodes précédentes, il existe d’autres astuces pour garder vos bananes fraîches plus longtemps. Par exemple, gardez-les ensemble pour un mûrissement plus lent. Vous pouvez également les suspendre sur un support à bananes pour ralentir le processus de maturation.

Pour les choisir correctement, optez pour des bananes mûres avec des taches brunes si vous les mangez tout de suite. Vous pouvez opter pour des bananes vertes et fermes si vous les conservez quelques jours.