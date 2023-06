Conséquences du refus de l’installation du compteur Linky dans les foyers

publicité

Le refus de l’installation du compteur Linky peut engendrer des conséquences dramatiques dans la vie d’un individu. En effet, cette décision peut bouleverser la vie de tout un foyer.

Conséquences du refus de l’installation du compteur Linky

Philippe a vu sa vie basculer suite à son refus d’installer le compteur Linky. Il s’agit d’un résident du Clunisois depuis 1996 et d’un ancien professeur d’arts plastiques et d’histoire de l’art. Après des mois de demande pour un nouveau compteur électrique, Philippe a été confronté à trois agents d’Enedis en mars 2023. Ces derniers ont installé le compteur Linky malgré son refus. Ainsi, il a décidé de contacter Enedis et a envoyé des courriers pour obtenir le remplacement du compteur, mais en vain. Finalement, le 27 mai, une équipe d’agents est venue lui couper le courant en raison de son refus persistant.

Depuis lors, la vie de Philippe est devenue un cauchemar. Il vit actuellement sans électricité et se déplace dans l’obscurité avec une lampe frontale. Pour ce qui est de ses aliments, ils doivent être conservés chez des amis. De plus, il souffre de problèmes respiratoires graves. Pourtant, l’utilisation d’un respirateur artificiel est impossible sans électricité. Malgré ses difficultés, Philippe a contacté la gendarmerie pour porter plainte, arguant qu’il s’agit d’une infraction par abus de faiblesse.

Un combat presque perdu d’avance

Le refus de Philippe de se plier à l’installation du compteur Linky a entraîné une dégradation de sa santé. En seulement 15 jours, il a perdu 6 kg, souffre de troubles du sommeil et de difficultés respiratoires constantes. Son médecin a même qualifié son état d’invalide et d’alarmant. Malgré les conseils de ses amis de laisser tomber, Philippe reste déterminé à défendre ses droits. C’est pourquoi il a déposé une plainte pour abus de faiblesse. Dans sa démarche, il est soutenu par l’Association Alerte Citoyen Communauté Urbaine 71 (ACCU 71), dont il est membre.

Cependant, Enedis a confirmé que le remplacement du compteur défectueux de Philippe par un compteur Linky avait été autorisé par le tribunal judiciaire de Mâcon. Cela a été confirmé lors de l’interrogation par France Info Bourgogne Franche Comté. Enedis souligne également que la sécurité des personnes et des biens est leur priorité. D’autre part, les compteurs Linky permettent une facturation basée sur la consommation réelle. Jusqu’à présent, malgré la réponse d’Enedis, Philippe continue de lutter pour que son électricité soit rétablie. Pour lui, sa coupure de courant est illégale. Sa situation soulève notamment des questions sur le respect des droits des consommateurs.