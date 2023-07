Conseils pour éviter les arnaques au supermarché et effectuer les courses en toute sécurité

A travers cet article, nous allons vous partager des conseils pour éviter les arnaques au supermarché. En effet, il est primordial d’être très vigilant lorsqu’il est temps de faire des courses pour éviter les surplus de dépenses.

Conseils pour éviter les arnaques au supermarché

En principe, il est facile de repérer les mensonges couramment utilisés par les supermarchés. De même, il est tout à fait possible de déjouer les tromperies liées aux produits animaliers et de démasquer les faux produits français si on connait leur technique. En outre, il y a les pièges des additifs, les allégations de santé douteuses et la présence insoupçonnée d’huile auxquels il faudra faire attention.

Aujourd’hui, les fabricants rivalisent d’ingéniosité pour tromper les consommateurs dans les allées des supermarchés. L’une des pratiques courantes consiste à jouer sur la taille du packaging. Ils optent parfois pour un emballage XXL pour dissimuler un produit minuscule. Il est donc essentiel de vérifier soigneusement le poids et le volume réel avant de passer à la caisse. Par ailleurs, les mentions en gros caractères peuvent induire en erreur.

Faire attention aux produits animaliers cachés

Une arnaque courante concerne les aliments qui contiennent de la viande, alors que cela ne devrait pas être le cas. Les bonbons à base de gélatine, par exemple, peuvent provenir de porcs ou de bœufs. Ainsi, il faut être très attentif à la composition des produits sucrés et vérifier la liste des produits. De plus, certains produits dissimulent des ingrédients d’origine animale moins évidents. C’est notamment le cas du colorant E120, responsable de la teinte rouge. Il est extrait de cochenilles qui sont de minuscules insectes. Il est donc important de lire attentivement les étiquettes pour éviter toute surprise désagréable.

Pour finir, il faut rester vigilant face aux mensonges, aux produits animaliers cachés et aux allégations trompeuses. En effet, il est conseillé de lire attentivement les étiquettes afin de faire le bon choix. D’ailleurs, si vous avez le temps, l’idéal serait de faire quelques recherches. De cette façon, vous ne tomberez pas dans les pièges et pourrez bénéficier de bons produits tout en évitant les arnaques.