Conseils pour éviter la nouvelle arnaque téléphonique qui sévit en ce moment

Dans cet article, nous allons vous partager quelques conseils essentiels pour éviter la nouvelle arnaque téléphonique qui gagne de plus en plus de terrain en ce moment. Pour éviter de se faire avoir, il faudra se méfier quand vous recevrez un appel provenant d’un inconnu.

Nouvelle arnaque téléphonique « OUI », un piège très astucieux

Depuis un certain temps, l’arnaque téléphonique « OUI » devient une menace grandissante pour tous les Français. En effet, les escrocs habiles utilisent des stratagèmes variés et cette technique fait partie des plus simples et des plus élaborées. Ici, leur ruse consiste à enregistrer votre réplique positive et l’exploiter pour des transactions non autorisées. Ainsi, une question apparemment anodine comme « Pouvez-vous m’entendre ? » peut avoir des conséquences financières désastreuses. C’est pourquoi, il est conseillé de rester vigilant et d’éviter de tomber dans ce piège. D’ailleurs, il faudrait tout de suite raccrocher si la première chose que vous comprenez est une interrogation qui demande la réponse « OUI ».

En fait, les criminels exploitent ce vocal pour activer des services ou des contrats que vous n’avez jamais souhaités. Une phrase sans méfiance peut être tristement utilisée pour confirmer un accord indésirable. Il faudra donc être très prudent et partager cette information au maximum autour de vous.

Conseils essentiels pour contrer cette menace

En ce moment, le taux de probabilité de tomber dans ce piège est très élevé. Néanmoins, il est facile de se défendre contre ce désagrément si vous respectez les conseils suivants. Tout d’abord, il faut s’abstenir de divulguer vos informations personnelles et ne jamais partager vos formules d’abonnement ou données sensibles par téléphone. Puis, il ne faut pas céder votre code fiscal ou IBAN sans vérification minutieuse. En outre, en cas de question douteuse, il est judicieux de répondre avec prudence en posant des interrogations en retour. Comme expliqué plus tôt, il est très important d’éviter de prononcer le mot « OUI ». Pour finir, il est essentiel de configurer votre téléphone pour filtrer les appels inconnus vers la messagerie.

Si vous avez malheureusement été pris au piège, il faudra agir immédiatement. Bien que vous ne pourrez le remarquer avant l’arrivée des factures, il ne faut surtout pas paniquer. Dans cette situation, il est nécessaire d’envoyer une lettre recommandée pour contester le contrat suspect. Toutefois, en respectant ces conseils, vous mettrez en échec les escrocs téléphoniques et protégerez vos finances.