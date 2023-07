Conseils infaillibles pour réduire sa facture d’électricité et de gaz et faire des économies

Aujourd’hui, nous allons vous partager quelques conseils infaillibles pour réduire sa facture d’électricité et de gaz. En effet, l’augmentation des prix cause des difficultés financières pour de nombreux Français depuis quelques mois déjà. Toutefois, il est tout à fait possible de les minimiser.

Quelques conseils infaillibles pour réduire sa facture d’électricité et de gaz

Depuis plusieurs mois, les prix de l’électricité et également de gaz ne cessent d’augmenter à cause de l’inflation. Toutefois, 60 Millions de consommateurs et l’UFC-Que Choisir nous dévoilent comment faire pour diminuer sa facture. Pour commencer, il est très important de bien choisir son fournisseur pour un contrat avantageux. En effet, les contrats à prix fixe ne subiront pas l’augmentation prévue en août. Cependant, il est essentiel de surveiller les nouveaux tarifs lors de la reconduction du contrat, notamment l’évolution de l’abonnement.

En revanche, pour ceux avec un contrat à prix indexé, il est recommandé de changer d’offre pour éviter une facture en hausse. Pour cela, il serait judicieux d’utiliser un comparateur officiel qui peut aider à trouver les meilleures options. D’ailleurs, pour plus de résultat, il est préférable de trouver celles qui sont avantageuses sur le gaz avec un tarif réglementé gelé jusqu’à fin 2022. Enfin, ceux qui ont un contrat « autres évolutions » peuvent le changer. Ainsi, la facture énergétique n’augmentera pas.

Le changement de contrat et les avantages des tarifs réglementés

Il est tout à fait possible de changer de contrat à tout moment sans avoir à faire face à des pénalités. Ainsi, le passage à un prestataire différent est gratuit. D’ailleurs, selon l’UFC-Que Choisir, il est jugé inutile de prévenir son fournisseur dans une telle situation. Cependant, il y a un cas où il est préférable de le conserver jusqu’à son échéance avant de résilier. C’est notamment plus bénéfique si votre le contrat actuel à prix fixe est plus avantageux que le tarif réglementé ou l’offre gaz classique.

Il faut savoir qu’il ne sera plus possible de souscrire pour les tarifs réglementés de gaz auprès d’Engie. En effets, ces prix vont bientôt disparaître. Quoi qu’il en soit, il faut bien choisir son contrat, qu’il s’agisse d’électricité ou de gaz. En même temps, il serait judicieux d’optimiser l’utilisation des différents appareils de la maison pour éviter le gaspillage.