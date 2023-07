Compteur Linky : Enedis contraint de retirer son appareil pour réinstaller l’ancien modèle suite à une décision judiciaire

Le compteur Linky continue de faire parler de lui. Cette fois, il s’agit d’un retournement de situation. La justice a condamné Enedis de retirer son appareil. Une histoire mémorable pour les anti-Linky.

Les inquiétudes autour du compteur Linky

Le compteur Linky ne séduit pas tout le monde. Depuis des années, son installation a suscité beaucoup de critiques. Certaines personnes ont constaté de nombreux inconvénients. Notamment des augmentations disproportionnées de leurs factures.

En effet, on ne peut nier que ce compteur soit pratique en transmettant automatiquement les données de consommation. De ce fait, il s’agit d’une meilleure alternative pour les relevés manuels. Toutefois, le sujet qui ne met pas tout le monde n’est pas encore résolu. Ceux qui inquiètent les réfractaires sont l’émission d’ondes qui serait néfaste pour la santé. D’ailleurs, depuis longtemps, c’est l’inconvénient majeur de ce compteur Linky.

.En effet, les inquiétudes concernant la santé liées à l’installation de ce gadget vert d’Enedis persistent. Certains utilisateurs s’interrogent sur d’éventuels problèmes de santé liés. Il semble qu’il émit des ondes électromagnétiques dans toute la maison.

De son côté, l’Anses a publié un rapport en 2016 qui confirme qui les ondes n’ont pas de réels risques pour la santé. Toutefois, cette étude n’a pas convaincu les réfractaires.

Enedis contraint de retirer son appareil, une femme de 84 ans gagne son procès

Les personnes atteintes d’électrohypersensibilité sont des cas à part. Le compteur Linky leur cause de nombreux inconvénients. Il se peut que ces personnes souffrent de maux de tête, des nausées, des vertiges et des douleurs musculaires. Parfois, ils peuvent se confronter à des troubles du sommeil, de l’anxiété et de la dépression.

Le 10 juillet dernier, la justice a tranché. Une dame de 84 ans a traduit Enedis en justice. Elle s’est plainte que depuis cinq ans, elle a souffert de maux liés à sensibilité électrique suite à l’installation du compteur Linky. Elle a suivi régulièrement des consultations médicales. De surcroît, elle s’est confrontée à des problèmes de sommeil.

Avec des preuves à l’appui, le tribunal a condamné Enedis. Dans ce sens, les techniciens ont dû remplacer le compteur intelligent par un ancien modèle non communicant.

Cette décision pourrait amener les autorités à se pencher davantage sur les risques de l’utilisation du compteur Linky. En tout cas, il s’agit d’une victoire pour ceux qui s’obstinent à refuser son installation.