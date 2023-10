Comment payer les courses moins cher ? L’UFC-que choisir dévoile une astuce redoutable

Cette astuce de l’UFC -Que choisir pour payer les courses moins cher est essentielle en ce temps de crise. Suite à l’inflation, de nombreux consommateurs français essaient de trouver des enseignes qui proposent des prix abordables. À cause des explosions des prix, UFC-que choisir propose des techniques pour permettre aux consommateurs de trouver des produits à bon prix.

La hausse des prix a engendré des dommages importants sur l’économie des Français. D’ailleurs, de nombreuses personnes ont des difficultés à arrondir leur fin du mois. Cependant, pour aider les concitoyens français, l’UFC-que choisir a décidé de faire des enquêtes. Pour aider les consommateurs à faire de l’économie, l’association a décidé de comparer les produits de marque.

Dans cette investigation, l’UFC-que choisir a remarqué que les articles vendus à prix élevés ne sont pas constamment bons pour la santé. Elsa Abdoun a communiqué certaines informations lors d’une interview avec France Inter. En effet, elle a offert quelques conseils lors de ses achats dans les supermarchés. Il ne faut surtout pas se précipiter vers l’article de marque la plus chère en pensant que c’est la meilleure.

D’après elle, la qualité des produits ne dépend aucunement pas de son prix. Le membre de l’association UFC-que choisir a déclaré également que les consommateurs avaient l’éventualité d’effectuer des économies à la caisse. Dans son commentaire, elle a annoncé que cette mesure n’aura pas des conséquences sur leurs revenus.

L’UFC-Que Choisir dévoile une astuce infaillible

Selon l’experte de l’UFC-que choisir, les acheteurs devraient avoir la manie de vérifier les étiquettes des produits qu’ils achètent. Elle conseille de regarder bien attentivement la liste des ingrédients sur le produit, car il y a deux sortes. Si la liste est courte et simple alors, elle est meilleure. Par contre, si la liste est longue et complexe alors, on devrait faire plus attention. Selon l’experte, cette tâche est ennuyeuse et dure quelques instants, mais il vaut mieux être prudent.

Toutefois, il existe des applications gratuites qui peuvent faciliter la recherche des bons produits selon Elsa Abdoun d’UFC-que choisir. Entre-temps, l’association recommande aux consommateurs de recourir à cette application pour qu’ils fassent des économies lors de leurs achats.

