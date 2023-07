Comment obtenir un remboursement des frais de résiliation de votre box internet ?

Aujourd’hui, nous allons vous partager la procédure à suivre pour obtenir un remboursement des frais de résiliation de votre box internet. En effet, il existe certaines circonstances spécifiques dans lesquels c’est possible.

La résiliation sans frais et une possibilité de remboursement

Les frais de résiliation d’un box peuvent être conséquents mais il est possible de les éviter dans certaines situations. En général, ces frais englobent les coûts de clôture du service et les mensualités restantes jusqu’à la fin de la période d’engagement. Cependant, il est tout à fait possible d’y échapper.

C’est notamment le cas en cas de décès du titulaire de la ligne, d’un handicap ou d’une maladie empêchant l’utilisation des services Internet. En outre, vous pouvez également être exonéré si vous êtes incarcéré de plus de 3 mois ou si vous avez déménagé à l’étranger pour plus de 6 mois ou dans une zone non couverte par l’opérateur. En cas de perte d’emploi suite à un licenciement, d’un surendettement ou d’une faillite, la résiliation n’engendrera également aucun frais. Ainsi, il faut bien s’assurer de mentionner le motif de la demande lors de la rédaction de la lettre de résiliation. De même, il ne faut pas oublier de fournir les preuves nécessaires.

Il est toujours possible de demander un remboursement des frais de résiliation même sans être dans les cas mentionnés ci-dessus. Pour cela, il faut commencer par vérifier s’il y a une option sans engagement. Ensuite, opter pour un nouvel abonnement sans engagement auprès d’un fournisseur tel que RED by SFR ou Sosh. De cette façon, vous pourrez bénéficier d’un remboursement partiel ou total de vos frais de résiliation. Une fois la procédure engagée, il faudra remplir le formulaire de demande de remboursement en ligne. Puis, joindre la dernière facture de son ancien FAI datant de moins de 3 mois.

Il faut savoir que les remboursements varient chez Orange et Bouygues Telecom. Pour la fibre optique, Orange rembourse jusqu’à 150 euros, et pour l’ADSL, jusqu’à 100 euros. Dans tous les cas, il faut juste suivre convenablement toutes les procédures et fournir les documents demandés.