Comment gagner 35 euros de l’heure pendant ses courses ? Les clients de Lidl et Aldi partagent leur secret.

À l’heure actuelle, tous les moyens sont bons pour faire des économies. Pour gagner 35 euros de l’heure pendant ses courses, voici quelques astuces. Les clients de Lidl et Aldi ont découvert quelques pratiques qui pourraient servir à tout le monde.

Aldi et Lidl : les premiers choix des clients

Depuis des années, Aldi et Lidl deviennent les supermarchés les plus appréciés français. Ils peuvent trouver tous les produits qu’ils cherchent en un seul endroit et toujours à prix abordables. D’ailleurs, quoi de mieux en ce temps de crise ?

De surcroît, les deux enseignes se démarquent de leur concurrent avec leurs offres exceptionnelles à prix réduit. C’est l’occasion pour les clients de faire de belles économies vraiment utiles en ce temps de crise.

Pour aider les consommateurs à faire de bonnes affaires, les clients de Lidl et Aldi ont partagé un lieu où il est possible de bénéficier des réductions. En effet, ils se trouvent dans les allées centrales. Le site en ligne Wethrift a également partagé cette affirmation sur les meilleures offres de ces enseignes allemandes.

En effet, cette plateforme propose des codes de réduction et des coupons aux acheteurs. Wethrift permet aux acheteurs de gagner de l’argent en achetant des offres spéciales chez des magasins comme Lidl ou Aldi. Puis, en revendant ces offres sur son site web.

Une initiative intéressante appelée Wethrift est apparue au Royaume-Uni chez les magasins Lidl et Aldi. Cette plateforme recherche actuellement trois acheteurs pour une mission inhabituelle. Elle offre une rémunération généreuse de 35 euros par heure ainsi qu’une prime de plus de 500 euros pour les achats effectués dans les allées centrales de ces supermarchés.

Pour être éligible, il faut avoir plus de 18 ans. Puis, détenir un téléphone portable ou un ordinateur. Par ailleurs, il existe également une condition de localité. Les consommateurs doivent vivre près d’un Aldi ou Lidl.

Malheureusement, cette pratique ne soit pas encore disponible en France. Pourtant, elle pourrait susciter beaucoup d’intérêt parmi les clients fidèles de ces enseignes allemandes si elle venait à être proposée dans le pays.