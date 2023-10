Comment bénéficier d’une exonération d’impôts en faisant des travaux de rénovation thermique ?

Pour bénéficier d’une exonération d’impôt, il existe une astuce qui marche à tous les coups. En effet, améliorer la performance énergétique ou faire des travaux énergétiques permet d’y arriver. En revanche, il existe quelques conditions à respecter.

Exonération d’impôts : quels sont les travaux éligibles ?

Faire des travaux pour améliorer la performance énergétique présente toujours des avantages. Ainsi, afin de répondre aux normes, les logements classés E, F, et G doivent se conformer aux règles. Cependant, pour y arriver, cela demande beaucoup d’argent. Mais saviez-vous qu’il est possible de bénéficier des aides et de réduction de la taxe foncière. Mais à condition de faire des travaux de rénovation thermique.

D’ailleurs, la liste des travaux éligibles est longue. Cela peut inclure des travaux d’isolation thermique tels que l’isolation des combles, des murs ou des toitures-terrasses. En outre, parmi les concernés par cette exonération d’impôt, on peut citer l’installation de nouvelle fenêtre, des portes-fenêtres ou des fenêtres de toit.

Cet avantage concerne également l’installation d’un système de chauffage qui marchent avec énergies renouvelables. À savoir de chaudière bois et autres biomasses, poêle à bois, pompe à chaleur air-eau et géothermique, panneaux solaires thermiques. Par ailleurs, l’exonération est également possible en cas d’installation d’un système de production d’eau chaude et d’un système VMC double-flux.

Dans ce sens, en cas de travaux de rénovation thermique, le propriétaire peut gagne de 50 à 100 % de réduction d’impôt.

Les conditions à respecter

Pour bénéficier de l’exonération de la taxe foncière, il faut se conformer à quelques conditions. Elle n’est accessible qu’à ceux qui sont propriétaires ou bailleurs. De surcroît, il doit également habiter dans une commune qui a opté pour cette mesure. À l’heure actuelle, on ne connaît pas toutes les communes qui ont choisi ce dispositif d’exonération d’impôt. Pour avoir le cœur net, il serait mieux de se renseigner auprès de la mairie de chaque ville.

Ensuite, la maison doit être construite avant le 1ᵉʳ janvier 1989. Les factures des travaux doivent également coûter plus de 10 000 euros TTC hors main-d’œuvre au cours de l’année avant l’exonération. Si les dépenses des travaux datent 3 années avant l’exemption, les dépenses devraient être supérieures à 15 000 euros TTC en excluant les coûts de main-d’œuvre