Claude Dartois se livre comme jamais sur les faits marquants de sa vie : la mort de sa mère, les tricheries à Koh-Lanta…

Claude Dartois se livre comme jamais sur les faits marquants de sa vie lors de son premier livre dans « Zéro limite à tes rêves ». L’occasion pour le célèbre aventurier de revenir sur la mort de sa mère, les tricheries à Koh Lanta. Voici ses confidences.

Claude Dartois se livre comme jamais

On connaît Claude Dartois pour sa participation à l’émission Koh-Lanta. Il a été finaliste quatre fois. Pour raconter sa vie, son expérience ainsi que ses peines, l’aventurier emblématique a sorti son premier livre intitulé « Zéro limite à tes rêves » éditions Marabout. Cet œuvre qui retrace sa vie est sorti le 11 octobre dernier. Lors de la présentation de ce livre sur les réseaux sociaux, l’homme de 44 ans a indiqué qu’il contient toutes ses expériences et ses convictions.

Parmi les moments clefs qui ont marqué sa vie, Claude Dartois revient sur la mort brutale de sa mère l’âge de 30 ans. Interviewé par Guillaume Pley, l’aventurier de Koh-Lanta a confié que cette dernière avait le cancer de l’utérus. Ainsi, cette disparition tragique a marqué la jeunesse du quadragénaire. Mais après des années et des années, il a pu le surmonter. Cela grâce à sa réussite dans sa carrière professionnelle et sa vie personnelle.

Une participation à Koh-Lanta qui a changé sa vie

Claude Dartois se livre comme jamais. Pour mémoire, il se fait remarquer depuis sa participation à l’émission de Denis Brogniart en 2010. À l’époque, il était chauffeur de maître. Ensuite, cette notoriété l’a permis de participer à d’autres émissions télé comme Fort Boyard, Ninja Warrior ou encore Les traîtres. Cependant, cela ne l’a pas empêché de garder son premier emploi pendant dix-huit ans. Après tout ce temps, il a décidé de se reconvertir.

À présent, il se consacre principalement à son image, ses projets et des défis sportifs. Ce n’est pas tout. En étant représentant d’une marque de nutrition, il distribue également des produits alimentations. De surcroît, il collabore avec des marques comme I-Run et Hyundai.

Sur le plan personnel, Claude Dartois file le parfait amour avec Virginie Milano. Ensemble, ils ont deux garçons, Andréa, né en 2015 et Marceau né en 2020.

Claude Dartois accusé de triche dans Koh-Lanta

Claude Dartois est l’un des candidats emblématiques de cette émission de survie de TF1. Il a participé à 4 saisons. Parmi ses amis, on peut citer, Laurent Maistret et Teheuira Teahui. Cependant, une affaire de tricherie a terni son image en 2021. C’était lors de la saison Koh-Lanta, La Légende qui s’est déroulée en Polynésie française. Pour mémoire, certains participants avaient été accusés d’avoir recouru aux aides des habitants sur l’île et d’avoir organisé des dîners clandestins.

Par ailleurs, le père de deux enfants a toujours nié ces accusations. Même maintenant, il maintient sa version et accuse les journalistes de faire du buzz sur cette affaire. Pour finir, Claude Dartois a confié « Je me suis déjà exprimé, tout ça, c’est derrière moi, je ne m’attarde pas là-dessus ».