Classement des marques de bouteilles d’eau les plus contaminées et les plus dangereux pour la santé

Aujourd’hui, nous allons vous dévoiler la liste des marques de bouteilles d’eau les plus contaminées et les plus dangereux pour la santé. En effet, toutes ne se valent pas en termes de pureté car certaines présentent un risque élevé de contamination par des microparticules de plastique.

Présence de plastique dans l’eau

La qualité de l’eau que l’on boit quotidiennement est cruciale pour la santé. Cependant, entre les eaux de source légères et les eaux minérales riches en nutriments, il est essentiel de choisir celles qui correspondent le mieux aux besoins. Pourtant, il y a un aspect souvent négligé qu’il faudra prendre en compte. Il s’agit de la présence de micro-morceaux de plastique qui se cachent dans ces bouteilles.

Apparemment, des milliers de micro-plastiques sont ingérés chaque jour. Malheureusement, les bouteilles d’eau ne font pas exception à cette contamination. Selon l’association Agir, boire de l’eau en bouteille nous expose à la consommation d’une quantité pouvant aller jusqu’à 90 000 particules de microplastiques par an. Toutefois, ce chiffre varie en fonction des marques et des conditions de stockage. En effet, une exposition prolongée à la chaleur et à la lumière entraîne une dissolution accrue du plastique dans l’eau.

Classement des marques de bouteilles d’eau les plus contaminées et les plus dangereux

Pour dévoiler la vérité sur la contamination des bouteilles d’eau, l’association Agir a examiné 9 sources d’eau en bouteille en collaboration avec le laboratoire Labocéa. Le classement établi par l’association rappelle les marques d’eau à privilégier et celles à éviter. Parmi les meilleures bouteilles d’eau, on peut compter Volvic 1l et Source Montclar de Carrefour 1l. Selon les études effectuées, ils ne présenteraient aucune trace de microparticule de plastique. En revanche, certaines marques, comme Vittel et Vittel Kids se présentent être les pires coupables. Elles renfermeraient entre 5 et à 121 particules de plastique par litre.

De ce fait, il est crucial d’être attentif à la qualité de l’eau en bouteille consommée. Ainsi, il est tout à fait possible de protéger la santé en privilégiant les eaux non-contaminées. Finalement, bien choisir son eau en bouteille est bien plus qu’une simple question de préférence. Il s’agit d’un geste essentiel pour préserver le bien-être à long terme.