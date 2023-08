Clap de fin pour une émission culte de TF1, une déprogrammation après 36 ans à l’antenne

publicité

Clap de fin pour une émission culte de TF1. Après plus de 30 ans à l’antenne, la diffusion de ce programme serait menacée. Les téléspectateurs qui l’ont suivi chaque matin s’interrogent.

Une émission matinale qui séduit les Français ou non : c’est peut-être une histoire ancienne

Pendant plus de 36 ans, les fidèles téléspectateurs de TF1 ont suivi l’émission emblématique « Téléshopping ». Chaque jour, Marie-Ange Nardi et Alexandre Devoise sont aux commandes du programme culte de la télévision française.

Cependant, après la crise sanitaire de 2019-2020, TF1 et M6 ont réduit leur engagement dans la production de « Téléshopping » et « M6 Boutique ». Le groupe Stars de Jérôme Dillard, a pris en charge la production pendant cette période difficile. En effet, ce dernier a décidé de fusionner les studios de TF1 et M6 pour réduire les coûts.

Malgré ces efforts, les revenus du groupe Stars ont chuté de 40 à 45 % en deux ans. À pointer du doigt, comme vous pouvez l’imaginer est la forte inflation, le conflit en Ukraine ainsi que la baisse d’audience. Donc, tout porte à croire que l’émission « Téléshopping » a perdu son attrait auprès des téléspectateurs.

L’émission emblématique « Téléshopping » de TF1 est actuellement en difficulté en raison d’une série de facteurs défavorables. Il semblerait que ce programme va suivre le même sort que les programmes similaires sur TFX et TMC.

D’ailleurs, « M6 Boutique » pourrait suivre le même chemin. Face à cette situation, Jérôme Dillard tente de sauver « Téléshopping » avec un plan de redressement. Cependant, il faut rappeler que ce n’est pas son seuil souci. En effet, le groupe Stars est en liquidation judiciaire depuis mai 2023.

Néanmoins, un consortium espagnol nommé Club Internacional Del Libro Marketing Direto prévoit de reprendre l’entreprise par le biais d’un plan de cession. Malgré cela, la collaboration entre ce consortium et TF1 pour une diffusion future semble incertaine. Cependant, de leur côté, ni TF1 ni M6 n’ont encore commenté la situation. Il est certain que ces deux émissions sont menacées.

Pour mémoire, l’émission « Téléshopping » a vu le jour en 1987 avec Pierre Bellemare et son émission « Magazine de l’objet » sur TF1. Cependant, l’audience de l’émission a progressivement diminué. Par conséquent, TF1 et M6 ont envisagé la fermeture définitive de leurs boutiques à l’antenne. La baisse constante du nombre de téléspectateurs a eu un impact sur la rentabilité de ces émissions de télé-achat.