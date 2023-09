Chèques alimentaires, des aides encore méconnues, quels sont les critères d’attribution à respecter ?

Afin de soutenir les Français ayant des difficultés à accéder aux produits alimentaires, l’État a mis en place des chèques alimentaires. Toutefois, le non-recours à ces aides reste encore élevé. Selon une récente enquête, seuls 50 % des bénéficiaires ont pu percevoir cette aide.

La France subit une précarité alimentaire inquiétante

Depuis quelques années, l’inflation a mis à mal le pouvoir d’achat des Français. Le plus toucher par cette crise est le domaine alimentaire. Apparemment, 16 % de la population s’est confrontée à cette crise économique qui sévit actuellement. Ainsi, la précarité alimentaire touche surtout les chômeurs et les personnes à faibles revenus.

Dans ce sens, pour les soutenir, l’État a mis en place plusieurs dispositifs d’aide alimentaire. Cependant, la situation est décevante. En effet, seuls 52 % des personnes éligibles ont pris la peine de faire la demande pour y accéder.

50 % des bénéficiaires ignorent les chèques alimentaires

La situation serait absurde qu’avec la forte inflation, les Français n’ont pas perçu ces chèques alimentaires. Les raisons seraient que ces dispositifs resteraient encore méconnus. En effet, ce serait à cause d’un manque de sensibilisation et d’informations concernant les aides. Cependant, il ne faut pas ignorer que des bénéficiaires peuvent également avoir honte de demander plus de détails sur ces coups de pouce.

Pour de nombreuses personnes en difficulté financière, demander de l’aide alimentaire peut sembler comme un signe d’échec personnel. Ce qui les empêche parfois de solliciter de l’aide, même en cas de besoin urgent.

Une étude du Centre de recherche pour l’étude et l’observation (Crédoc) a révélé que 35 % des personnes en difficulté refusent l’aide alimentaire par honte. Un autre obstacle au recours à cette aide est la fausse croyance que certaines personnes ne sont pas éligibles. Dans ce sens, ces rumeurs découragent ceux qui en auraient réellement besoin.

La liste des aides alimentaires

En France, il existe plusieurs moyens d’apporter de l’aide alimentaire aux personnes en situation de précarité. Par exemple, les sans-abri peuvent obtenir des repas chauds en se rendant dans des maraudes ou des centres d’accueil. De surcroît, les SDF peuvent s’y rendre sans avoir à s’inscrire au préalable, ce qui simplifie l’accès à la nourriture.

En outre, il y a les banques alimentaires. Elles sont composées de nombreuses associations qui distribuent des denrées alimentaires collectées auprès de donateurs et de supermarchés aux personnes dans le besoin. Il suffit de faire une demande auprès des associations locales pour en bénéficier.

Enfin, les épiceries sociales et solidaires proposent des produits alimentaires à des tarifs réduits. Pour y avoir accès, il est nécessaire de s’inscrire auprès des organismes locaux qui les gèrent. L’objectif est de permettre aux personnes en difficulté d’acheter de la nourriture à des prix très abordables.