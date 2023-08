Chèque alimentaire : qui pourra profiter de cette aide pour contrer l’inflation ?

publicité

Les foyers en situation financière précaire bénéficieront d’un chèque alimentaire de 50 euros à partir de la rentrée 2024. Cette initiative serait en expérimentation auprès d’un millier de foyers. Quelles sont les conditions d’éligibilité à cette aide une fois qu’elle sera officiellement mise en place ?

Un chèque alimentaire en phrase d’expérimentation

Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, exprime ses inquiétudes face à la crise actuelle. En effet, les prix des produits alimentaires ont flambé ces derniers temps. Il s’agit d’ailleurs d’une situation critique pour les familles à faible revenu malgré une stabilisation de l’inflation.

Les files d’attente pour les distributions alimentaires ont augmenté depuis la crise sanitaire. La situation s’est accentué avec l’impact de l’inflation. Le département a constaté l’apparition d’une nouvelle catégorie de personnes bénéficiaires. En effet, il a constaté la présence des étudiants et des familles en difficulté financière. En effet, selon une récente étude, 16 % des Français estiment ne pas avoir assez à manger.

Face à cette situation, le département prévoit le versement d’un chèque alimentaire. Le montant de cette aide sera de 50 euros par mois. Les bénéficiaires comptent dans les milliers de personnes avec une période d’expérimentation de six mois à partir de 2024. Toutefois, les détails précis sur les modalités d’attribution restent encore méconnus. Par contre, une chose est sûre, les ménages précaires, les étudiants et les femmes enceintes ou avec de jeunes enfants feront partie des bénéficiaires.

Un dispositif « Mieux manger pour tous »

Le directeur territorial de la Croix-Rouge en Seine-Saint-Denis, Jean-Paul Bertrand, et Stéphane Troussel félicitent cette initiative. D’ailleurs, ils soutiennent la nécessité d’un chèque alimentaire pour les personnes précaires.

D’autant plus que le nombre de personnes en situation de précarité a augmenté de plus de 20 %. En revanche, de son côté, le socialiste Stéphane Troussel souligne que l’initiative vise à promouvoir une alimentation saine et de qualité, tout en étant accessible à tous. Par contre, ce dernier à souligner que malgré son utilité, ce chèque alimentaire ne pourra pas résoudre tous les problèmes liés à l’inflation.

À noter que cette mesure figure dans le projet gouvernemental « Mieux manger pour tous ». Pour accompagner ce projet, il y aura une campagne de sensibilisation concernant la nutrition, le soutien culinaire et la qualité des aliments.