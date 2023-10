Chèque alimentaire de 50 euros par mois : comment y avoir droit ?

Afin de soutenir les Français pour s’alimenter correctement, ils ont droit à un chèque alimentaire de 50 euros. Voici les conditions à remplir pour en profiter.

Avant de commencer, il est important de savoir que la forte inflation continue de sévir. D’ailleurs, elle a des conséquences sur le pouvoir d’achat qui est en chute libre. La hausse des prix touche tous les secteurs, mais le plus important concerne l’alimentation.

Pour voir l’étendue de cette flambée des prix, 60 millions de consommateurs ont souligné que les courses coûtent 800 euros de plus cette année par rapport à 2022. Les foyers les plus modestes sont donc dans une situation plus que complexe. Dans ce sens, ils ont fait quelques concessions en alimentation.

Justement, face à cette situation, le gouvernement a choisi de prendre les choses en main. En effet, il a mis en place un dispositif d’aide appelé chèque alimentaire. Cependant, il est réservé aux familles ayant des revenus modestes.

Quelques restrictions absolument à connaître

Avec ce chèque, les bénéficiaires peuvent faire leurs courses au supermarché ou payer les factures. En somme, il s’agit d’une aide afin de leur permettre d’avoir un minimum de budget pour acheter des produits alimentaires. Par ailleurs, cette aide ne concerne pas tous les articles. En effet, ils doivent choisir les produits issus d’une production française.

Par ailleurs, selon l’annonce du gouvernement le 6 mars dernier, le chèque alimentaire de 50 euros est encore en phase de test. Dans ce sens, il y a de fortes possibilités que d’autres informations ou critères aillent s’ajouter.

Les démarches pour percevoir cette aide alimentaire

Donc, ce chèque alimentaire a un montant de 20 à 50 euros pour une personne seule. Le versement se fait chaque mois. Donc, le montant varie en fonction de la composition et des revenus du foyer. Afin de mettre en application cette aide, le gouvernement a prévu une enveloppe de 1,5 et 4 milliards d’euros. En ce qui concerne le versement de ce soutien financier, il reste à déterminer qui va le prendre en charge. Le choix se fait donc entre la CAF ou la CCAS.

Selon les informations reçues jusqu’à présent, les bénéficiaires sont les retraités qui reçoivent l’ASPA. En effet, les personnes âgées sont les plus vulnérables et sont souvent en difficulté à bien se nourrir. Cependant, les attributaires du RSA et de l’AAH entrent également dans la catégorie qui perçoit des revenus modestes.