Changement d’heure : quand passera-t-on à l’heure d’hiver ? Voici tout ce qu’il faut savoir.

Au cours de chaque mois d’octobre, les habitants du monde entier s’apprêtent au changement d’heure. Cette tradition qui dure depuis des années nous oblige à ajuster nos montres soit en avançant, soit en reculant d’une heure. C’est ce qu’on appelle, le passage à l’heure d’hiver. Avons-nous encore droit à ce changement d’heure cette année ?

Changement d’heure : une histoire passionnante

Saviez-vous que le changement d’heure est une invention de Benjamin Franklin en 1784. À cette époque, il a eu l’idée de réduire les dépenses énergétiques. Pour cela, il a suggéré que les Français devraient faire des économies de bougies en se levant tôt.

Cependant, le changement d’heure n’a pris effet que durant la Première Guerre mondiale. Les premiers pays qui l’ont adopté sont l’Allemagne et le Royaume-Unis. C’était dans l’intention d’économiser le charbon. La France a ensuite suivi la tendance en 1916. Cependant, ce n’est qu’en 1973 que ce décalage s’est installé définitivement. En effet, le choc pétrolier de cette époque a permis de le remettre sur le tapis. En somme, le changement d’heure a pour principal but de réduire la consommation énergétique.

Cette initiative marche-t-elle vraiment ?

Le changement d’heure est simple. Il suffit d’ajuster l’heure officielle afin de la faire correspondre à l’heure naturelle. D’où la naissance de l’heure d’été et de l’heure d’hiver. Ainsi, il est possible d’économiser l’énergie tout en réduisant les émissions de CO2 en raison de la production d’électricité. C’est ce que tout le monde croyait dans les années 70 et 80.

Cependant, ce n’est pas la même vision depuis l’arrivée des nouvelles technologies. Certaines études estiment qu’il permet encore d’économiser environ 0,5 % à 1,5 % de la consommation d’électricité. À condition qu’il s’aligne avec la consommation d’énergie totale du pays et les impacts environnementaux. Par ailleurs, d’autres études ont démontré que le changement d’heure est insignifiant. Les spécialistes ont suggéré que les impacts sur la santé sont plus visibles que les bénéfices énergétiques. Une chose est sûre, les vraies raisons de ce passage à l’heure d’hiver suscitent de nombreuses questions.

Le changement d’heure se fait de la même manière depuis les années 1970. En mars, on avance d’une heure à 2 heures du matin le dernier dimanche. Cela nous fait passer à GMT+2. C’est-à-dire, on perd une heure de sommeil, mais avec plus de lumière en soirée.

En octobre, on recule d’une heure à 3 heures du matin le dernier dimanche. Donc, on revient à GMT+1. À cette date, on gagne une heure de sommeil, mais avec des journées qui se raccourcissent.

Conclusion, le passage à l’heure d’hiver se fera le dimanche 29 octobre. Tandis que l’heure d’été 2024 sera le dimanche 31 mars 2024.