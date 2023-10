Changement d’heure d’hiver 2023 annulé ? On vous fait le point

Il y aura-t-il un changement d’heure d’hiver cette année 2023 ou il sera annulé ? Nombreux se posent la question. Pour les réponses, on vous invite à poursuivre la lecture jusqu’à la fin.

Changement d’heure d’hiver 2023 annulé ?

Depuis plusieurs années, le changement d’heure d’hiver devient la cible des critiques. Notamment en raison de ses effets négatifs sur la santé. Ainsi, afin de mettre fin à cette polémique, la Commission européenne a proposé en 2018 de ne plus poursuivre ce changement.

Ainsi, les membres de l’Union européenne ont voté s’ils veulent rester à l’heure d’été ou à l’heure d’hiver. Pour le cas de la France, un sondage auprès des Français a révélé qu’ils ont une préférence pour l’heure d’été. Ce choix a recueilli 83,71 % des votes. Par conséquent, le changement d’heure d’hiver aurait dû être annulé en 2021.

Cependant, en raison du Covid-19 et de la crise sanitaire, le projet a été repoussé. Par conséquent, aucune date de report n’a été dévoilée. Par conséquent, cette année encore, il y aura bel et bien de changement d’heure d’hiver.

Quand aura lieu le passage à l’heure d’hiver ?

Ceux qui ont opté pour l’annulation du changement d’heure devront donc s’armer de patience avant que le sujet soit de nouveau remis sur la table. En attendant, on sait que l’heure d’hiver de cette année débutera dans la nuit du samedi 28 et dimanche 29 octobre 2023. Par ailleurs, il prendra fin dans la nuit du 30 et 31 mars 2024.

Ainsi, les Français et les pays européens doivent ajuster l’heure de leur horloge. En effet, les aiguilles doivent être reculées d’une heure. C’est-à-dire, à 3 heures du matin, on revient à 2 heures du matin.

Ce passage à l’heure d’hiver permet donc de gagner 60 minutes de sommeil. Pour mémoire, le principal de cette idée de Benjamin Franklin est de réduire la consommation d’énergie et de profiter de la lumière naturelle. D’ailleurs, on sait que le matin, le soleil va se lever plus tôt. Par ailleurs, en contrepartie, il y aura une baisse de la luminosité le soir.