Chaleur intense et températures élevées pour ce week-end dans plusieurs régions

Ce week-end, une vague de chaleur sans précédent et des températures très élevées traversent la France après une saison chaude mitigée. Après des semaines partagées entre pluie et orage, la météo estivale arrive enfin dans plusieurs régions. Toutefois, elle apporte avec elle une vague de chaleur insupportable.

Météo estivale à travers la France, une vague de chaleur inédite

Pour ce mois d’août, cette troisième semaine se démarque nettement du reste des vacances. Si le mois de juillet et le début du mois ont connu un temps variable partagé entre la chaleur et la pluie, le soleil et les fortes températures vont bientôt refaire leur réapparition. Apparemment, le réchauffement climatique semble diviser les étés entre pluie et canicule. Pour cette semaine et surtout ce week-end, plusieurs départements du centre-est sont en vigilance orange. En ce sens, les températures oscillent entre 35 °C et 40 °C notamment dans le Rhône et l’Isère.

Ainsi, le soleil brillera fortement sur une partie du sud du pays après des jours marqués par les orages en éloignant l’averse. Les atmosphères remontent, mais demeurent modérées dans la moitié nord. En prévision des fortes températures, il est recommandé de séjourner au frais autant que possible ce week-end. D’un autre côté, il faut également rester hydraté pour éviter le dessèchement.

Prévisions de températures élevées dans certaines régions pour ce week-end

D’après cette mauvaise nouvelle concernant la météo, le nombre de départements avec des températures au-delà de 35 °C augmentera en fin de semaine. Il faut également noter que la chaleur pourrait atteindre son paroxysme, pouvant aller jusqu’à 42°C ce dimanche. En ce qui concerne les régions concernées, il y a premier lieu la Haute-Garonne avec une température atteignant les 36 °C ce dimanche.

Ensuite, il y a Ariège, Tarn et Aude qui peut faire face à des canicules pouvant atteindre les 40 °C. Il en est de même pour Tuchan et Narbonne. Concernant le département du Lot, son dimanche sera la journée la plus chaude et la plus étouffante, avec localement 35 °C au sud. En continuant, pour Lot-et-Garonne, ses airs varieront entre 30 et 35 °C samedi et dépasseront 35 °C dimanche. Enfin, les températures oscilleront entre 30 °C et 35 °C ce week-end pour Dordogne.