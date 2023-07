Cette astuce de 60 millions de consommateurs permet de gagner jusqu’à 2 000 euros avec votre voiture, les détails

Peu de gens le savent, mais il est possible de gagner jusqu’à 2 000 euros avec votre voiture. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous invite à lire l’article jusqu’à la fin.

L’inflation pèse sur les automobilistes

La voiture est bien utile au quotidien, mais son utilisation nécessite également beaucoup d’investissement. En effet, l’automobiliste doit dépenser beaucoup d’argent pour son entretien, l’essence, l’assurance et les divers frais.

D’ailleurs, en raison de la crise économique actuelle, de plus en plus de personnes délaissent leur voiture en raison de la hausse des prix du carburant. Dans ce sens, de nombreuses astuces ont vu le jour pour alléger les dépenses au quotidien.

Par exemple, certaines personnes optent pour le partage de leur voiture avec d’autres personnes. Il s’agit d’une location de voiture ou du covoiturage. Ainsi, de cette manière, il est possible d’avoir un complément de revenu jusqu’à 2 000 euros.

60 millions de consommateurs a révélé qu’il est possible de gagner jusqu’à 2 000 euros avec votre voiture. Il s’agit d’un complément de revenu très utile en ce temps de crise.

Pour s’y prendre, il suffit de se lancer dans le covoiturage. Par ce geste, les bénéfices sont multiples. De un, c’est bon pour la planète. De deux, il permet de limiter les dépenses. Mais comme jamais deux sans trois, vous répondez également au projet du gouvernement. En effet, l’État soutient cette pratique écolo et solidaire.

À titre d’information, les conducteurs partagent actuellement plus de 900 000 trajets et profitent financièrement de cette pratique. En effet, ce serait un excellent moyen pour payer les frais de carburant, d’assurance et d’entretien du véhicule. Donc, le covoiturage peut rapporter jusqu’à 2 000 euros par an en roulant à 30 km par jour.

La prime de covoiturage de l’État

Pour inciter la population à choisir le covoiturage, le gouvernement offre également une récompense. Ainsi, partager votre voiture avec d’autres voyageurs permet d’obtenir une prime de 100 euros. Elle vient des plateformes de covoiturage sous forme de bons d’achats ou de carte multi-enseignes. En effet, ces dernières enregistrent également tous les déplacements.

Ainsi, les bénéficiaires ont droit à des réductions chez la Fnac, Darty, Castorama ou encore les Galeries Lafayette. Pour y avoir droit, le trajet doit être inférieur à 80 km. Puis, il faut choisir le covoiturage régulièrement. Soit un trajet en 2023 minimum et 9 autres dans les 3 mois qui suivent.

Mais le plus essentiel est d’utiliser une des applications qui participent à ce dispositif. À savoir BlaBlaCar Daily, Mobicoop, Ouestgo, Karos, Klaxit, BlaBlaCar, Mobil’Aude, Pass Pass covoiturage et Picholines.