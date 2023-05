Au-delà de nos frontières, il existe plusieurs endroits où l’abondance financière n’est pas une condition sine qua non pour vivre agréablement. Et là-bas, l’été dure toute l’année.

publicité

Pour tous ceux qui souhaitent faire beaucoup d’économies sans pour autant se serrer la ceinture, découvrez dans les prochaines lignes ces 3 pays paradisiaques où 500 euros par mois suffisent pour vivre dans le luxe.

Découvrez les avantages pour les Français de vivre et travailler à distance dans ces pays !

publicité

Il existe plusieurs pays dans le monde où il est possible de vivre avec très peu de ressources financières. En s’installant dans ces pays, les Européens bénéficieraient d’un pouvoir d’achat plus élevé grâce au taux de change très favorable de leur monnaie par rapport aux monnaies locales.

La plupart de ces pays offrent des conditions de vie très abordables ainsi qu’une grande richesse culturelle et naturelle, principalement en Asie.

Ces trois pays se distinguent par leur niveau de sécurité élevé et leur faible coût de la vie. Il est donc plus facile pour les travailleurs à distance français de vivre dans ces endroits. En optant pour cette solution, il est possible de mener un train de vie luxueux tout en épargnant des milliers d’euros chaque mois.

publicité

En outre, cela peut également être une expérience mémorable et enrichissante, permettant de découvrir de nouveaux endroits et de rencontrer de nouvelles personnes, tout en bénéficiant d’un niveau de vie supérieur avec le même salaire.

Ces 3 pays où 500 euros par mois suffisent pour vivre dans le luxe !

Les trois pays en question sont l’Indonésie, la Thaïlande et le Laos. Supposons que vous gagnez un salaire mensuel net de 2350 euros.

publicité

Si vous habitez dans une grande ville française ou européenne, vous pourriez certes mener une vie moyenne. Cependant, vous devrez non seulement être très vigilant quant à toutes vos dépenses, mais vous ne pourrez pas épargner.

En revanche, si vous travaillez à distance en Indonésie, en Thaïlande ou au Laos, avec le même salaire, vous pourrez mener une vie luxueuse en ne dépensant qu’environ 500 euros. Faites le calcul sur la somme que vous pourrez économiser en restant dans l’un de ces trois pays au bout de seulement 5 ans.