Céline (Les 12 Coups de midi), victime d’un accident en plein milieu de l’émission

Après ses multiples victoires, Céline est devenue l’une des nouvelles figures de Les 12 coups de midi. Elle a battu les records avec plus de 80 participations et une cagnotte de plus de 360 000 euros. Récemment, la mère de famille a été victime d’un accident en plein direct.

Céline (Les 12 Coups de midi), victime d’un accident

Son parcours dans l’émission les 12 coups de midi est exceptionnels. Après plus de 80 participations, avec une cagnotte de plus de 360 000 euros, Céline devient la 10ᵉ plus grande candidate du jeu de TF1.

Par contre, il faut dire qu’elle a connu des hauts et des bas dans l’émission. Il y avait des moments où elle était déstabilisée et déconcentrée. Dernièrement, l’ancienne agente de la SNCF a été victime d’un accident en plein direct sur le plateau des 12 coups de midi.

En effet, au cours de l’émission du 4 juin, Jean-Luc Reichmann a prévu une petite surprise pour la championne.

Une surprise qui tourne au drame

Ce jour-là, l’animateur emblématique de TF1 a invité tous les enfants présents dans le public à venir le rejoindre sur le plateau. Jean-Luc Reichmann a préparé une belle surprise à Céline. Tous les enfants l’ont donc rejoint tout en créant un joyeux bazar.

En raison de cette véritable zizanie, les candidats étaient déstabilisés. Surtout que Céline (Les 12 Coups de midi) a été victime d’un accident à cause d’une bêtise de plusieurs enfants. Ces derniers sont renversés la tasse que la candidate avait posée sur son pupitre. En voyant le déroulement des choses, elle a voulu rattraper la tasse. Mais c’était trop tard. La tasse est tombée et s’est brisée sur le sol. Tout de suite, la mère de famille s’est penchée pour nettoyer.

Confidences troublantes de Céline

Cependant, même victime d’un accident en plein direct de l’émission Les 12 coups de midi, Céline n’a pas perdu sa concentration. Une fois cet incident passé, le jeu a repris. Ensuite, elle a continué à enchaîner les bonnes réponses. De plus, grâce à son excellente culture générale, elle est la première femme à arriver dans le top des candidats.

Selon ses révélations, sa participation aux 12 coups de midi a changé sa vie. La mère de famille a fait part que son adolescence a été difficile. En effet, le 10 juin dernier, l’épouse de Jérôme a indiqué « J’ai commencé à m’effacer vers l’adolescence, je devais avoir une bonne dizaine d’années. Mon année de sixième a été difficile, j’étais harcelée à l’école alors que j’étais assez exubérante ». Donc, participer à l’émission orchestrée par Jean-Luc Reichmann est une véritable renaissance.