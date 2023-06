Céline (Les 12 coups de midi) ne peut pas aller plus loin, elle refuse de faire de révélations qu’elle tient à cœur à l’animateur

publicité

Céline (Les 12 coups de midi) se retient et révèle qu’elle ne peut pas aller plus loin pour répondre à une question de l’animateur. Le secret de la mère de famille a suscité l’intérêt des téléspectateurs. Qu’est-ce qu’elle pourrait bien cacher ?

Céline, la première femme parmi les 10 meilleurs candidats des 12 coups de midi

publicité

Céline, la championne des 12 Coups de Midi, a attiré l’attention des téléspectateurs avec ses performances impressionnantes. Elle a réussi à découvrir trois étoiles mystérieuses depuis sa première participation. La mère de famille continue d’accumuler une importante cagnotte. Son but est de laisser sa marque dans l’histoire du jeu orchestrée par Jean-Luc Reichmann

Malgré son succès, Céline reste consciente de la fragilité de sa position. En effet, elle sait que tout peut s’arrêter rapidement. Elle témoigne avoir rencontré de nombreux candidats talentueux qui ont été éliminés par manque de chance. Parfois, à cause de questions qui ne leur convenaient pas. L’épouse de Jérôme reconnaît ainsi que de bonnes connaissances ne suffisent pas pour briller dans un jeu télévisé. Toutefois, elle donne son maximum pour garder sa place.

Mobilisé pour la bonne cause

La semaine dernière est une semaine mémorable pour l’émission des 12 Coups de Midi. TF1 s’est mobilisée pour soutenir la recherche contre le cancer. Les candidats jouaient chaque jour pour remporter le plus d’argent au profit de cette noble cause. Des personnalités, telles que Marie-Sophie Lacarrau et Évelyne Dhéliat, ont également participé à cette initiative.

publicité

Cependant, lors d’une émission récente, l’animateur Jean-Luc Reichmann évoque la mobilisation contre le cancer. Vraisemblablement, ce sujet touche particulièrement la maîtresse de midi. Mais elle préfère rester discrète. La planificatrice de SNCF ne souhaite pas entrer dans les détails. Elle s’excuse même de ne pas pouvoir en dire plus à ce sujet.

Céline (Les 12 coups de midi) au bord de l’élimination

Selon certaines rumeurs, il semblerait que Céline soit bientôt éliminée. Selon le journaliste Clément Garin, la mère de famille partira du jeu le 24 juillet. Bien qu’elle n’ait pas réussi à atteindre son objectif d’arriver sur le podium, sa sixième place serait une belle performance.

publicité

Malgré son élimination imminente, Céline peut être fière de son parcours. D’autant plus qu’elle aurait réussi à gagner plus d’argent que son époux. Selon ses révélations, Jérôme a participé au jeu Le Plus Grand Quiz de France. Il a remporté 260 000 euros il y a quelques années.