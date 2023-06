Céline (Les 12 coups de midi) en larmes, elle a refusé de répondre à Jean-Luc Reichmann

publicité

Céline est la nouvelle figure emblématique des 12 Coups de Midi. Depuis plusieurs semaines, elle s’impose dans le jeu présenté par Jean-Luc Reichmann en enchaînant les victoires. Actuellement, elle a plusieurs milliers de gains. Une première dans l’histoire du jeu de TF1 qu’une femme puisse figurer dans les 10 meilleurs candidats.

Céline s’impose dans Les 12 coups de midi

Céline a commencé à participer au jeu Les 12 coups de midi de TF1 le 14 mars 2023. Elle se distingue par sa connaissance générale époustouflante. La mère de famille bat les records et accumule les victoires. Elle a à son actif des centaines de milliers d’euros de gains et de cadeaux. L’agente de SNCF a déjà participé à 90 émissions.

Pendant une semaine, TF1 a décidé de prendre part à une bonne cause. En effet, l’émission présentée par Jean-Luc Reichmann a participé pour la récolte des fonds pour la recherche contre le cancer. Cette mobilisation est appelée « Mobilisation cancer, tous ensemble avec les chercheurs ». Notons d’ailleurs que cette cause touche particulièrement l’épouse de Jérôme.

Céline (Les 12 coups de midi) en larmes

En effet, l’émission s’est engagée dans une collecte de fonds pour le centre de soin et de recherche Gustave Roussy. Pour l’occasion, des personnalités telles qu’Evelyne Dhéliat et Marie-Sophie Lacarrau ont rejoint l’équipe. Elles ont fait appel à la générosité des Français pour soutenir cette cause et récolter un maximum de dons. D’ailleurs, d’une manière ou d’une autre, Céline a également joué un rôle important dans cette initiative.

À chaque bonne réponse lors du Coup de Maître, la cagnotte dédiée à la lutte contre le cancer augmentait. Le dimanche 11 juin, l’émission a commencé par les discours des représentantes de l’association.

Jean-Luc Reichmann s’est ensuite tourné vers Céline pour le demander son avis sur cette maladie. Cependant, la championne a exprimé son impossibilité de continuer à parler de ce sujet sensible. « Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir aller plus loin », a-t-elle confié. Sensible à son état émotionnel, le présentateur n’a pas insisté. Le compagnon de Nathalie Lecoultre a rapidement poursuivi le jeu.

Une belle cagnotte pour la recherche contre le cancer

Après cet instant émouvant, Céline (Les 12 coups de midi) a poursuivi sa 89ᵉ participation avec brio. Pour mémoire, ce jour-là, elle a affronté Laura, Jonathan et Coralie. La maître de midi a enchaîné les performances. Ainsi, la planificatrice de SNCF a réalisé un coup de maître d’une valeur de 10 000 euros. Un billet qui permet de proposer un nom pour l’étoile mystérieuse.

Malheureusement, elle n’a pas trouvé la bonne réponse. Au total, cette semaine exceptionnelle a permis de récolter 140 000 euros pour la lutte contre le cancer.