Céline (Les 12 coups de midi) éliminée, un journaliste dévoile la date de la fin son règne dans le jeu de TF1

Céline continue de collectionner les victoires dans l’émission Les 12 coups de midi. Mais selon le journaliste Clément Garin, il se pourrait que la fin de son règne approche. Ce dernier a même fait une publication sur Instagram en annonçant la date de son élimination.

Céline bat un grand record dans le jeu de TF1

Jusqu’à ce jour, Céline continue de s’imposer dans l’émission Les 12 coups de midi présentée par Jean-Luc Reichmann. Pour mémoire, elle est devenue la nouvelle maîtresse de midi depuis le 14 mars. La championne en titre a remporté sa 77e victoire le mardi 30 mai dernier. Ce qui fait que sa cagnotte actuelle s’élève à 333 268 euros.

D’ailleurs, elle a prouvé au cours de sa participation au programme de TF1 qu’elle est forte en connaissance générale. Il est à rappeler que la mère de famille n’est pas à son premier jeu télé. D’après sa confidence lors d’une entrevue avec Télé -Loisirs, elle a déjà participé à de nombreuses émissions.

Céline (Les 12 coups de midi) bientôt éliminée

Céline a révélé qu’elle aime plus particulièrement les jeux de culture générale. Elle l’a d’ailleurs prouvé en participant à Harry, Motus, Questions pour un champion, Slam et Tout le monde à son mot à dire.

La planificatrice de la SNCF a avoué que le fait d’avoir de bonnes connaissances ne suffit pas pour briller dans un jeu. Il faut également avoir de la chance.

La mère de famille en sait quelque chose. Pour preuve, elle a déjà trouvé trois étoiles mystérieuses avec les cadeaux associés.

Cependant, selon le journaliste Clément Garin, Céline (Les 12 coups de midi) sera bientôt éliminée. Dans un post sur les réseaux sociaux, ce dernier a indiqué que l’épouse de Jérôme, un ancien champion d’un jeu de TF1, sera exclue du jeu le 24 juillet prochain. « L’élimination de Céline a été mise en boîte », a-t-il avoué.

L’animateur préféré des Français, Jean-Luc Reichmann devra donc se séparer de sa championne après plus de 120 participations. En matière de gains et de cadeaux, elle va partir avec 489 495 euros. En tout cas, elle peut être fière de faire partie de la liste des plus grands maîtres de midi.