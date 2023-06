Céline éliminée du jeu Les 12 coups de midi, la date de son départ révélée

Céline sera bientôt éliminée du jeu de TF1 Les 12 coups de midi. La date de son départ a été annoncée ainsi que le montant de ses gains. Les détails dans les lignes qui suivent.

Céline, la seule femme à avoir une place d’honneur parmi les plus grands Maîtres de midi

Jour après jour, Céline se démarque dans le jeu Les 12 coups de midi. Elle enchaîne la victoire et récolte de plus en plus de gains. D’ailleurs, son excellente culture générale subjugue les téléspectateurs et surtout l’animateur, Jean-Luc Reichmann. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien que la mère de Camille se place parmi les plus grands Maîtres de midi.

À ce jour, elle est à plus de 100ᵉ participation. À chaque fois, elle montre au public qu’elle est une candidate redoutable dotée d’une incroyable culture. La planificatrice de SNCF a d’ailleurs avoué lors de son entretien avec Télé Loisirs qu’elle est une habituée des jeux télévisés. Selon ses dires, la chance joue également un rôle primordial pour aller loin. En effet, il ne suffit pas d’avoir de bonnes connaissances.

La tête sur les épaules

Malgré son incroyable parcours dans Les 12 coups de midi, Céline a conscience que tout à une fin. Du jour au lendemain, tout peut s’arrêter. Toutefois, malgré tous les obstacles qu’elle peut rencontrer, elle compte aller encore plus loin. L’épouse de Jérôme ne compte pas céder sa place aussi facilement.

Elle a d’ailleurs révélé que les tournages s’avèrent être très fatigant. Selon sa confidence « Ma fatigue et mes coups de mous sont plutôt physiques. Nous enregistrons cinq émissions par jour ». Tout porte à croire que le rythme est assez intense. Pour assister au tournage, elle part de chez elle à 9 h 30 et ne rentre qu’à 23 h. De surcroît, les journées, elle reste debout. À la longue, la fatigue commence à se peser.

Céline éliminée du jeu Les 12 coups de midi

Il paraît que la fin est proche pour l’agente du SNCF dans l’aventure de Les 12 coups de midi. Clément Garin a fait des révélations sur son départ. Sur son compte Instagram, le journaliste a indiqué que Céline sera éliminée dans l’émission diffusée le 24 juillet sur TF1.

La mère de famille partira donc avec 489 495 euros de gains et de cadeaux après plus de 120 participations. Dans ce contexte, elle se classe comme la 6e plus grande championne du jeu orchestrée par Jean-Luc Reichmann. Mais surtout, elle sera la première femme à atteindre ce rang.