En cas d’infraction au Code de la route, ce simple objet sur la plaque d’immatriculation permet d’éviter les amendes. En effet, cette astuce peut faire toute la différence. Par ailleurs, cette pratique pourrait vous coûter encore plus en cas de contrôle. Mais quel est donc cet objet ?

Les radars pour assurer la sécurité sur les routes

Sur les autoroutes, on peut observer de plus en plus de radars. D’ailleurs, pour surveiller les mauvais conducteurs, les autorités routières ont installé des radars plus performants. En effet, en tenant compte du nombre d’accidents de la route en France, les mesures pour assurer la sécurité sur la route deviennent plus strictes.

Ainsi, en cas de dépassement de la limite de vitesse autorisée, vous serez flashé. Ainsi, la plaque d’immatriculation sera enregistrée par l’appareil et au bout de quelques jours, vous allez recevoir une amende. Les automobilistes qui n’ont pas respecté les règles de la route sont contraints de payer leur contravention. À noter qu’un excès de vitesse n’entraîne plus de retrait de points. Cependant, il est impossible d’échapper à une amende.

Ce simple objet, mis sur la plaque d’immatriculation, permet d’éviter les amendes

Donc, avec les radars plus performants, il est impossible d’y échapper en cas d’excès de vitesse. Vous serez flashé immédiatement. À moins que vous utilisiez l’une de ces deux astuces. Elles permettent d’empêcher l’identification de la plaque d’immatriculation. En effet, certains automobilistes les utilisent pour éviter les contraventions.

Le premier produit est l’utilisation d’un produit pour cheveux. Il s’agit de la laque coiffante. Pour masquer la plaque, il suffit de la vaporiser dessus. Elle deviendra plus réfléchissante en raison de son aspect brillant. Dans ce sens, il serait difficile pour lire la plaque puisqu’elle devient illisible.

Ce simple objet du quotidien permet également d’échapper à une amende. Cette pratique devient d’ailleurs très courante auprès des automobilistes. Pour cette astuce, il vous faut du ruban adhésif. Pour empêcher l’identification de la plaque d’immatriculation, il n’y a rien de plus simple. Il suffit de transformer une lettre ou un chiffre sur la plaque.

Une pratique illégale

Attention, ces combines sont considérées comme étant une falsification. Dans ce sens, en cas de contrôle, les forces de l’ordre le considèrent comme une infraction pénale. L’amende risque d’être encore plus salée.

De surcroît, outre la contravention plus élevée, le conducteur risque une suspension du permis de conduire. Cela peut durer jusqu’à trois ans. Il se peut également que le véhicule soit saisi.