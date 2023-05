Ce parfum repousse efficacement les moustiques (et ce n’est pas la citronnelle) !

De plus en plus de particuliers, dont notamment ceux qui recherchent des solutions naturelles, optent désormais pour les plantes anti-moustiques.

Les vertus de la citronnelle contre les moustiques ont été largement vantées depuis belle lurette, mais elles ne font pas toujours l’unanimité.

Géranium citronnelle, menthe, basilic, plantes carnivores… Ces végétaux qui dégagent une forte odeur sont-ils réellement efficaces pour repousser les insectes nuisibles ?

Certains affirment avoir constaté des résultats positifs en utilisant ces plantes comme répulsifs naturels, tandis que d’autres remettent en question leur efficacité réelle.

« Verveine citronnelle, on a tout ça, mais même comme ça, ils n’ont peur de rien », témoigne une cliente du magasin de jardinage visité par l’équipe de TF1.

Selon Georges Scudeller, expert en la matière, « La citronnelle peut avoir un effet répulsif contre les moustiques mais seulement pendant une à deux heures »

Les insectes sont momentanément perturbés par l’huile essentielle dégagée par la citronnelle, ce qui affecte leur système neurologique.

Toutefois, il faut savoir que l’efficacité de la citronnelle est limitée dans le temps, ce qui en fait un choix moins fiable pour une nuit paisible sans piqûres.

Il existe d’autres alternatives potentiellement plus efficaces à considérer pour repousser les moustiques. C’est ce que nous dévoile une étude de l’Institut polytechnique et université d’État de Virginie publiée dans la revue iScience, le 10 mai dernier.

Comme relayé par tf1info, il semblerait que les moustiques soient attirés par les savons parfumés aux fleurs ou aux fruits.

En effet, lorsqu’ils ne se nourrissent pas de sang, ces insectes recherchent des sources de sucre dans les nectars des plantes pour compléter leurs besoins nutritionnels.

« Le fait de nous asperger d’odeurs dérivées de plantes ou imitant les plantes pourrait donc potentiellement perturber leur prise de décision », nous apprend l’équipe de chercheurs.

Le savon laisse une empreinte puissante sur la peau. Saviez-vous que « plus de 60% des odeurs que l’on sent sur sa peau après s’être lavé proviennent du savon, pas de nos propres odeurs corporelles naturelles » ?

Les résultats de l’étude ont montré que « le savon Native avait plutôt tendance à repousser les moustiques« contrairement aux savons Dove, Dial et Simple Truth.

Cette différence peut être liée à un parfum de noix de coco, car des études ont démontré que les huiles de noix de coco ont des propriétés répulsives contre les moustiques.

« Je choisirais un savon parfumé à la noix de coco si je voulais réduire l’attraction des moustiques », recommande le neuro-éthologue Clément Vinauger, principal auteur de cette étude.

« Il est important d’essayer différents savons, car ce qui compte vraiment, c’est la combinaison de votre odeur naturelle avec celle d’un savon spécifique », conclut-il auprès de USA Today.