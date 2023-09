Ce nouveau métier permet de gagner 300 000 euros par an sans formation

Mais quel est donc ce nouveau métier qui fait gagner 300 000 euros par an ? De surcroît sans formation requise ? Cela est possible grâce à l’intelligence artificielle. Le ChatGPT gagne de plus en plus de terrain actuellement. Cependant, dernièrement, on a cru qu’il serait une menace pour le monde du travail. Par ailleurs, on sait qu’elle peut également créer de nouvelles opportunités d’emploi pour ceux qui n’ont pas de diplôme d’étude supérieur.

Ce nouveau métier permet de gagner 300 000 euros

ChatGPT n’est plus à présenter. Sa notoriété est connue à travers le monde entier. Le moins que l’on puisse dire, c’est une véritable révolution. Cependant, derrière, une assistance humaine est requise. En effet, les intelligences artificielles ont besoin de personnes capables de les guider et de les fournir les bonnes directives.

En effet, pour avoir des réponses plus pertinentes, l’IA a besoin de bonnes et précises requêtes. C’est dans ce contexte qu’entre en jeu le prompt engineer ou ingénieur de saisie. En effet, sa mission est de formuler les requêtes adaptées aux IA. Par ailleurs, ce poste ne dispose pas de formation pour l’instant. Pour tenir leur rôle à la perfection, les travailleurs sont invités à être autodidacte et à s’entrainer en testant leur stratégie sur ChatGPT ou à des plateformes similaires.

L’intelligence artificielle, une réelle révolution

Les intelligences artificielles, telles que ChatGPT, Midjourney et Dall-E, sont devenues des outils gratuits et accessibles. Ils offrent des opportunités créatives et productives exceptionnelles. Elles peuvent générer une variété de contenus à partir de simples de mots-clés. Par exemple, ChatGPT peut créer des dialogues, Midjourney rédige des articles, et Dall-E génère des illustrations.

Cependant, pour obtenir des résultats satisfaisants, la maîtrise de ces plateformes est nécessaire. Une communication claire et précise est essentielle pour que les IA réagissent de manière appropriée. Cette compétence s’acquiert avec le temps en expérimentant différentes approches de communication avec les IA.

La mission du prompt engineer

Le rôle de prompt engineer peut être appliqué dans de nombreux domaines. Notamment le journalisme, la publicité, le design et l’éducation. Les IA ont le potentiel de révolutionner diverses industries. En effet, tel est le cas de Microsoft qui a intégré son IA dans sa suite Office. Donc, les utilisateurs peuvent créer des présentations avec de simples directives à l’IA pour qu’elle génère un PowerPoint complet. Les prompt engineers peuvent également l’utiliser pour réviser ou améliorer des contenus existants.

Mais le plus important est que le métier d’ingénieur de saisie est très bien rémunéré. Les salaires peuvent atteindre environ 335 000 dollars par an. Cependant, ce montant pourrait évoluer avec le temps. De plus, il ne nécessite aucune formation spécifique. Sauf l’expérience acquise en travaillant avec différentes IA pour maîtriser leur langage. Dans ce sens, dans quelques années, ce métier serait plus accessible à un large public.