Le saviez-vous ? Ce champagne vendu chez Lidl se hisse parmi les plus grands, il compte parmi l’un des meilleurs du monde !

Ces critères pour reconnaître un bon champagne.

Grâce aux classements d’experts, il est possible de connaître les meilleurs crus de champagne selon vos préférences, mais également selon votre budget. Mais avant tout, est-ce que vous saviez reconnaître un bon champagne ?

Pour cela, il faut évaluer trois critères. La provenance est un élément important à prendre en compte lors de l’achat de champagne.

Assurez-vous de vérifier que l’appellation « Champagne » figure bien sur l’étiquette de votre bouteille, car cette indication confirme qu’elle est « contrôlée« .

De plus, d’autres normes comme les sigles RM, NM et SR indiquent que le champagne a été élaboré par un vigneron, tandis que les sigles RC et CM désignent les champagnes produits en coopérative.

Effectivement, tous ces détails ont leur importance pour déterminer la qualité de cette boisson pétillante.

Lorsque les bulles sont fines et légères (autrement dit nombreuses), votre champagne est à coup sûr, de qualité. Ce sont ces bulles qui vont stimuler vos papilles gustatives, amplifiant ainsi le plaisir de la dégustation.

Le choix des cépages utilisés peut jouer un rôle important dans la qualité finale du champagne. Il s’agit du type de raisin utilisé pour élaborer le vin de base qui sera ensuite transformé en champagne.

Différents cépages peuvent être utilisés dont le chardonnay très apprécié pour ses arômes fruités. Le pinot noir ou le pinot meunier sont également très prisés comme cépage.

Ces deux cépages, en combinaison avec le chardonnay, permettent de créer une grande variété de styles et de caractères dans les champagnes, offrant une palette aromatique et gustative diversifiée.

Ce champagne de Lidl se hisse parmi les plus grands, un des meilleurs du monde !

Dans une récente édition du magazine 60 millions de consommateurs, des experts ont dressé un classement inédit des meilleures bouteilles de champagne disponibles sur le marché.

À la surprise générale, le champagne brut « Paul Menant Coeur de Cuvée« , vendu à seulement 17 € dans la dernière brochure en ligne de Lidl, a convaincu les experts.

Après leur vote, le champagne brut « Paul Menant Coeur de Cuvée », grâce à ses arômes de cake au citron qui lui confèrent un nez fin et gourmand, a été classé deuxième meilleur cru en termes de qualité/prix, avec une note de 14,5 sur 20.