Carte bancaire : voici la liste des codes les plus vulnérables

Sachez que pour votre protection et celle de votre compte bancaire, il est important de bien choisir le code secret de votre carte bancaire. Ainsi, si le vôtre figure parmi cette liste des codes les plus vulnérables, on vous recommande de le modifier.

Carte bancaire : attention à votre code secret

Le code secret à 4 chiffres permet de sécuriser une carte bancaire. Dans ce sens, il faut choisir le plus sûr. Surtout que depuis plusieurs années, la CB est utilisée partout tels que dans les points de vente des magasins physiques, les retraits auprès des guichets automatiques.

En effet, d’autres précautions doivent être prises pour protéger votre compte bancaire. Premièrement, il est formellement interdit de communiquer le code secret de la carte bancaire à une tierce personne. Ensuite, il faut le conserver séparément de la carte. Le meilleur coffre-fort le plus sûr est votre mémoire.

Il faut également éviter de choisir des codes qui se rapportent avec des dates marquantes de votre vie. Par exemple, des dates d’anniversaires ou de mariages. Ou encore de l’écrire quelque part. Avec ces gestes, toute personne qui dispose de votre carte ne peut faire aucune transaction sans connaître le code. Cependant, il faut également éviter de choisir un code facile à deviner.

Les codes secrets les plus vulnérables

En effet, en raison de l’avancée technologique, l’arnaque à la carte bancaire devient de plus en plus fréquente. Dans ce sens, il est temps de renforcer les codes secrets. Selon un chercheur de Méta, plusieurs codes secrets peuvent être plus faciles à deviner. Mais le plus troublant, ils sont les plus utilisés.

Dans ce sens, pour renforcer la sécurité de votre carte bancaire, vérifiez si votre code secret figure dans cette liste. Si tel est le cas, il est temps de le changer au plus vite.

En effet, les codes secrets les plus dangereux sont les 0000 et 1234. Nick Berry, Président des Données Génétique et Scientifique et des données chez Méta a ensuite classé ces codes par ordre décroissant de dangerosité. Il y a 1111 – 1212 – 7777 – 1004 – 2000 – 4444 – 2222 – 6969.

En revanche, s’il existe des codes secrets de la carte bancaire les plus vulnérables, il y a forcément quelques exemples de plus sûrs. Pour se protéger, le même chercheur de Méta a dressé une liste des codes considérés comme complexes. Il y a par exemple le 7063 – 6093 – 6827 – 7394 – 0859 – 8957 – 9480 – 6793 – 8398 – 0738 – 7637 – 6835 – 9629 – 8093 – 8068.